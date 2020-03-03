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В Омске два человека пострадали при обрушении в гаражном кооперативе
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РИА Новости

В Омске два человека пострадали при обрушении в гаражном кооперативе

16:57 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Два человека пострадали при обрушении плит в гаражном кооперативе в Омске, пострадавшие переданы медикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Сообщение об обрушении плит гаражей в Старом Кировске на Левобережье Омска в районе двухэтажного дома на улице Седова, 61, поступило в МЧС Омской области во вторник в 14.52 (мск).
"В гаражном кооперативе "Полет-2" произошло обрушение плит одного из гаражей. По предварительным данным, пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.
По его словам, оба пострадавших с травмами различной степени тяжести переданы сотрудникам скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, пострадавшие мужчины были госпитализированы в БСМП-1.
"Оба получили политравмы, однако их жизни сейчас ничего не угрожает: их спас тот факт, что в момент обрушения один мужчина находился в смотровой яме, а другой - в машине. Один из мужчин находится в состоянии средней тяжести, другой в тяжелом состоянии", - сказали в региональном минздраве.
В ведомстве уточнили, что до окончания разбора завалов на месте дежурила скорая помощь.
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Российская Федерация (Россия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОмскПроисшествия
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