В Омске два человека пострадали при обрушении в гаражном кооперативе

Сообщение об обрушении плит гаражей в Старом Кировске на Левобережье Омска в районе двухэтажного дома на улице Седова, 61, поступило в МЧС Омской области во вторник в 14.52 (мск).

"Оба получили политравмы, однако их жизни сейчас ничего не угрожает: их спас тот факт, что в момент обрушения один мужчина находился в смотровой яме, а другой - в машине. Один из мужчин находится в состоянии средней тяжести, другой в тяжелом состоянии", - сказали в региональном минздраве.