В России продлили эксперимент по маркировке готовой молочной продукции

При этом в январе Минпромторг РФ предлагал продлить срок проведения эксперимента до 31 мая.

Пилотный проект по маркировке молочной продукции стартовал в России 15 июля 2019 года, он должен был завершиться 29 февраля 2020 года. В частности, в рамках эксперимента могут маркироваться молоко и сливки, сыры и творог. С 1 июня 2020 года маркировка, согласно распоряжению правительства РФ, станет обязательной.