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В России продлили эксперимент по маркировке готовой молочной продукции
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РИА Новости

В России продлили эксперимент по маркировке готовой молочной продукции

16:57 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
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© РИА Новости / Антон ВергунЛиния производства молочной продукции
Линия производства молочной продукции
© РИА Новости / Антон Вергун
Линия производства молочной продукции. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Правительство РФ продлило эксперимент по маркировке готовой молочной продукции до 31 марта 2020 года, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.
При этом в январе Минпромторг РФ предлагал продлить срок проведения эксперимента до 31 мая.
Пилотный проект по маркировке молочной продукции стартовал в России 15 июля 2019 года, он должен был завершиться 29 февраля 2020 года. В частности, в рамках эксперимента могут маркироваться молоко и сливки, сыры и творог. С 1 июня 2020 года маркировка, согласно распоряжению правительства РФ, станет обязательной.
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Российская Федерация (Россия)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Правительство РФЭкономика
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