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2020-03-03T16:55+0300
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Комитет Госдумы поддержал поправку о "федеральных территориях"
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РИА Новости

Комитет Госдумы поддержал поправку о "федеральных территориях"

16:55 03.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник поддержал поправку к Конституции РФ о "федеральных территориях".
Авторами предложения стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.
Данной поправкой предусматривается, что "на территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории".
Кроме того, согласно предложению, организация публичной власти на федеральных территориях будет устанавливаться федеральным законом.
Валентина Матвиенко
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Российская Федерация (Россия)Андрей КлишасКонституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФПолитика
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