Комитет Госдумы поддержал поправку о "федеральных территориях"

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник поддержал поправку к Конституции РФ о "федеральных территориях".
Авторами предложения стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.
Данной поправкой предусматривается, что "на территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории".
Кроме того, согласно предложению, организация публичной власти на федеральных территориях будет устанавливаться федеральным законом.