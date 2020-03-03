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Россия надеется на скорое согласование даты саммита "пятерки" СБ ООН
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РИА Новости

Россия надеется на скорое согласование даты саммита "пятерки" СБ ООН

16:55 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар – РИА Новости. Россия надеется, что о месте и времени саммита "пятерки" постоянных членов Совета безопасности ООН удастся договориться в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам.
"Что касается места и времени, эти вопросы сейчас согласовываются. Надеюсь, что в самом ближайшем будущем мы сможем достичь согласия, и тогда об этом будет объявлено", - сказал Лавров.
Президент США Дональд Трамп
1 марта, 17:07
В Госдуме оценили согласие Трампа на участие во встрече "пятерки" ООН
Ранее президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос об участии в обсуждении контроля над вооружениями с Россией, Китаем, Францией и Великобританией в Нью-Йорке. До этого президент РФ Владимир Путин предложил организовать встречу лидеров стран постоянных членов Совбеза. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце января заявлял, что за встречу выступили КНР и Франция.
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Российская Федерация (Россия)Сергей ЛавровСовет Безопасности ООНВ мире
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