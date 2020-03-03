Россия надеется на скорое согласование даты саммита "пятерки" СБ ООН

ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар – РИА Новости. Россия надеется, что о месте и времени саммита "пятерки" постоянных членов Совета безопасности ООН удастся договориться в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам.
"Что касается места и времени, эти вопросы сейчас согласовываются. Надеюсь, что в самом ближайшем будущем мы сможем достичь согласия, и тогда об этом будет объявлено", - сказал Лавров.
Ранее президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос об участии в обсуждении контроля над вооружениями с Россией, Китаем, Францией и Великобританией в Нью-Йорке. До этого президент РФ Владимир Путин предложил организовать встречу лидеров стран постоянных членов Совбеза. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце января заявлял, что за встречу выступили КНР и Франция.