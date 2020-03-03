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2020-03-03T16:52+0300
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Правление Frontex поддержало Грецию в ситуации с беженцами
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РИА Новости

Правление Frontex поддержало Грецию в ситуации с беженцами

16:52 03.03.2020
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© РИА Новости / Григорис Сиамидис / Перейти в фотобанкМигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции
Мигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции
© РИА Новости / Григорис Сиамидис
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 3 мар - РИА Новости. Правление Европейского пограничного агентства Frontex полностью поддержало Грецию в ситуации с беженцами на границе с Турцией, говорится в сообщении Frontex.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС. За прошедшие три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы. На границе находятся сотни полицейских, стянуты армейские подразделения.
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Греция требует от Евросоюза (на основании пункта 3 статьи 78 Договора о функционировании ЕС) в ответ на чрезвычайную ситуацию в связи с притоком граждан третьих стран принять меры "в контексте солидарности между государствами-членами Европейского союза". Пункт 3 статьи 78 гласит, что в чрезвычайной ситуации, вызванной резким притоком мигрантов, совет министров ЕС может принять особые меры для поддержки затронутых стран.
Правление Frontex, которое провело внеочередное заседание во вторник в штаб-квартире Frontex в Варшаве, согласилось с тем, что агентство "полностью поддерживает Грецию в решении нынешней ситуации на ее внешних границах".
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Также правление согласилось начать срочное пограничное вмешательство, запрошенное Грецией. "Государства-члены подтверждают свою готовность предоставить свои соответствующие обязательные взносы в рамках пула быстрого реагирования и технические средства в пуле оборудования, дополненные дополнительными взносами из пула технического оборудования", - говорится в сообщении.
Правление Frontex "готово и далее оказывать поддержку Греции" "другими видами помощи в рамках мандата" и просит агентство, а также Грецию и Болгарию постоянно оценивать потребности в такой помощи.
Правление Frontex состоит из представителей глав пограничных ведомств стран-членов ЕС, которые подписали Шенгенское соглашение, а также двух членов Европейской комиссии.
Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".
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