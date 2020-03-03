"Аэрофлот" не знает деталей компенсации за потери из-за коронавируса

"Мы не знаем, сможем ли мы получить эти гипотетические компенсации", - сказал Панов, отвечая на вопрос, ожидает ли компания получения каких-либо компенсаций из-за ситуации с авиасообщением с Китаем.

Россия на фоне распространения нового вируса с 1 февраля начала ограничивать авиасообщение с Китаем. Тогда были прекращены все регулярные перелеты - за исключением рейсов крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также рейсов четырех китайских авиакомпаний. Остальные перешли на чартерный режим. С 14 февраля были прекращены и чартерные рейсы.