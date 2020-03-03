В Чебоксарах медики рассказали детали гибели семиклассницы в бассейне

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар — РИА Новости. Ученица 7-го класса потеряла сознание в школьном бассейне в Ученица 7-го класса потеряла сознание в школьном бассейне в Чебоксарах , спасти ее не удалось, сообщило министерство здравоохранения Чувашии.

По данным регионального СУСК РФ, около 11.30 во вторник во время занятий по плаванию в одной из школ города Чебоксары стало плохо 13-летней девочке, она скончалась. По данному факту проводится доследственная проверка.

"На уроке физкультуры в чебоксарской гимназии №1 произошел несчастный случай – погибла ученица 7-го класса. По оперативным данным, девочке стало плохо в бассейне, она потеряла сознание, не успев выйти из воды. Учитель физкультуры вытащил ребенка и тут же приступил к оказанию первой медицинской помощи совместно со школьным фельдшером. Одновременно вызвали скорую медицинскую помощь", – говорится в сообщении регионального минздрава.

В течение 9 минут на место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи. "Медработники констатировали клиническую смерть школьницы и приступили к реанимационным мероприятиям, параллельно вызвав реанимационную бригаду. Реанимация прибыла за 7 минут. Более часа медики пытались вернуть к жизни девочку. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Точная причина смерти девочки будет установлена после патологоанатомического исследования", - отмечается в сообщении.