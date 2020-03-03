Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T16:48+0300
https://ria.ru/20200303/1567994910.html
В Чебоксарах медики рассказали детали гибели семиклассницы в бассейне
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254516_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_0772e9231fb52e705dd600c96232c9c2.jpg
РИА Новости

В Чебоксарах медики рассказали детали гибели семиклассницы в бассейне

16:48 03.03.2020
1596
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар — РИА Новости. Ученица 7-го класса потеряла сознание в школьном бассейне в Чебоксарах, спасти ее не удалось, сообщило министерство здравоохранения Чувашии.
По данным регионального СУСК РФ, около 11.30 во вторник во время занятий по плаванию в одной из школ города Чебоксары стало плохо 13-летней девочке, она скончалась. По данному факту проводится доследственная проверка.
Автомобиль Следственного комитета РФ
17 января, 12:24
В Архангельской области мужчина утонул в бассейне
"На уроке физкультуры в чебоксарской гимназии №1 произошел несчастный случай – погибла ученица 7-го класса. По оперативным данным, девочке стало плохо в бассейне, она потеряла сознание, не успев выйти из воды. Учитель физкультуры вытащил ребенка и тут же приступил к оказанию первой медицинской помощи совместно со школьным фельдшером. Одновременно вызвали скорую медицинскую помощь", – говорится в сообщении регионального минздрава.
В течение 9 минут на место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи. "Медработники констатировали клиническую смерть школьницы и приступили к реанимационным мероприятиям, параллельно вызвав реанимационную бригаду. Реанимация прибыла за 7 минут. Более часа медики пытались вернуть к жизни девочку. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Точная причина смерти девочки будет установлена после патологоанатомического исследования", - отмечается в сообщении.
В минобразования Чувашии отметили, что проведут свою проверку после окончания следственных мероприятий. "Всем образовательным учреждениям будут даны соответствующие рекомендации по вопросу проведения уроков плавания", - сообщает министерство.
0002932
Обсудить 0
ЧебоксарыПроисшествия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Иркутский чиновник съел вещдок во время задержания
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
Кадры с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Появилось видео с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Блины на масленичной ярмарке
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева оценила реакцию блогерши на трагедию в банном комплексе
Тележурналист Владислав Листьев
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Психолог оценила реакцию блогера на трагедию в банном комплексе
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Смартфон
В России выявили новые виды телефонного мошенничества
Полицейский
В Мурманске ищут женщину, напавшую на подростка в магазине
Комплекс ЗАК-57 Деривация-ПВО калибром 57
Зачистить небо: на что способен перспективный комплекс "Деривация-ПВО"
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
В Москве уточняют диагноз у контактировавших с заболевшим Covid-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49СМИ: Байден набирает на праймериз 99 делегатов, вдвое больше Сандерса
06:46ЮНИСЕФ надеется на дальнейшее сотрудничество с Россией
06:44В Крыму снизили цены на отдых в предстоящем курортном сезоне
06:42Издатель сообщила, когда опубликуют обновленную Конституцию
06:39Сандерс выиграл праймериз в Юте, прогнозирует СМИ
06:32Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
06:29Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
05:24В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
05:19Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост
Лента новостейМолния