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https://ria.ru/20200303/1567988670.html
Трамп поддержал инициативу Путина о саммите "пятерки" Совбеза ООН
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РИА Новости

Трамп поддержал инициативу Путина о саммите "пятерки" Совбеза ООН

16:40 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
© REUTERS / Kevin Lamarque
ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вслед за лидерами Франции и Китая поддержал инициативу провести саммит "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По словам главы ведомства, вопрос о месте и времени встречи пока согласовывают.

"Вопросы стратегической стабильности являются частью той повестки дня, которая требует срочных и неотложных и неординарных шагов, но в более широком плане речь идет о выживании человечества. Впервые за многие годы эксперты начинают говорить и о вероятности ядерной войны. Это недопустимо", — заявил Лавров.

Он напомнил, что еще президент СССР Михаил Горбачев вместе со своим американским коллегой Рональдом Рейганом принимал заявление о том, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна начаться.
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"Мы предложили нашим американским коллегам подтвердить эту позицию в новых условиях. Прошло уже более полутора, а может двух лет, ответа мы пока не получили. <...> Считаю, что и этот вопрос должны обсудить лидеры "пятерки", — добавил министр.
В январе Владимир Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств — постоянных членов Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Франция, Россия и США) и заявил, что Москва намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".
Как сообщали в российском МИД, саммит может пройти на юбилейной сессии Генассамблеи в Нью-Йорке в сентябре, но договоренности об этом пока нет.
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Российская Федерация (Россия)Дональд ТрампСергей ЛавровСовет Безопасности ООНФранцияКитайВ мире
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И где собираться? В Нью-Йорке нельзя, "исключительные" могут визу зажать и соберется четверка вместо пятерки. Да кушать там вредно, даже если ничего не подсыпят, так хоть плюнут в кофе из пакостливости. Нет, если и проводить встречу, так в Ростове-на-Дону. Пусть Трамп хоть места увидит, где ему жить если дерьмократы к стенке припрут.
3 марта, 16:58
МСМамин- Сибиряк
31180104
Трампуша, с меня стакан. Залпом! Не подведи :)
3 марта, 17:04
Александр И
14160001
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