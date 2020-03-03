Трамп поддержал инициативу Путина о саммите "пятерки" Совбеза ООН

ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар — РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп вслед за лидерами Франции и Китая поддержал инициативу провести саммит "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров

По словам главы ведомства, вопрос о месте и времени встречи пока согласовывают.

"Вопросы стратегической стабильности являются частью той повестки дня, которая требует срочных и неотложных и неординарных шагов, но в более широком плане речь идет о выживании человечества. Впервые за многие годы эксперты начинают говорить и о вероятности ядерной войны. Это недопустимо", — заявил Лавров.

Он напомнил, что еще президент СССР Михаил Горбачев вместе со своим американским коллегой Рональдом Рейганом принимал заявление о том, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна начаться.

"Мы предложили нашим американским коллегам подтвердить эту позицию в новых условиях. Прошло уже более полутора, а может двух лет, ответа мы пока не получили. <...> Считаю, что и этот вопрос должны обсудить лидеры "пятерки", — добавил министр.

В январе Владимир Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств — постоянных членов Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Франция, Россия и США) и заявил, что Москва намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".