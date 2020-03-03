В России пациенты после инсульта начали получать бесплатные лекарства

"В 2020 году впервые в России началась программа лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов, перенесших инфаркт, инсульт, ангиопластику коронарных артерий со стентированием или операцию аортокоронарного шунтирования. В перечне препаратов, бесплатное обеспечение которыми в течение года для каждого такого пациента предусмотрено федеральным проектом, 23 наименования, в проект включены 84 субъекта РФ. Общая сумма бюджетных ассигнований на эти цели на 2020 год – 10 миллиардов 150 миллионов рублей ", - говорится в сообщении.