В России пациенты после инсульта начали получать бесплатные лекарства

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Минздрав начал обеспечивать бесплатными лекарствами пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и операции по стентированию и аортокоронарному шунтированию, препараты будут выдавать в течение года после болезни, на эти цели выделили в 2020 году более 10 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"В 2020 году впервые в России началась программа лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов, перенесших инфаркт, инсульт, ангиопластику коронарных артерий со стентированием или операцию аортокоронарного шунтирования. В перечне препаратов, бесплатное обеспечение которыми в течение года для каждого такого пациента предусмотрено федеральным проектом, 23 наименования, в проект включены 84 субъекта РФ. Общая сумма бюджетных ассигнований на эти цели на 2020 год – 10 миллиардов 150 миллионов рублей ", - говорится в сообщении.
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Бесплатное лекарственное обеспечение позволит снизить риск осложнений и повторных сердечно-сосудистых катастроф, отметили в пресс-службе.
Ранее экс-министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявляла, что больные, перенесшие острые сосудистые нарушения, такие как инфаркт миокарда и инсульт, с 2020 года будут обеспечены бесплатными лекарствами.
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