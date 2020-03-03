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В России пациенты после инсульта начали получать бесплатные лекарства
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РИА Новости

В России пациенты после инсульта начали получать бесплатные лекарства

16:37 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
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© Depositphotos / AlexkalinaЛекарства
Лекарства
© Depositphotos / Alexkalina
Лекарства. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Минздрав начал обеспечивать бесплатными лекарствами пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и операции по стентированию и аортокоронарному шунтированию, препараты будут выдавать в течение года после болезни, на эти цели выделили в 2020 году более 10 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"В 2020 году впервые в России началась программа лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов, перенесших инфаркт, инсульт, ангиопластику коронарных артерий со стентированием или операцию аортокоронарного шунтирования. В перечне препаратов, бесплатное обеспечение которыми в течение года для каждого такого пациента предусмотрено федеральным проектом, 23 наименования, в проект включены 84 субъекта РФ. Общая сумма бюджетных ассигнований на эти цели на 2020 год – 10 миллиардов 150 миллионов рублей ", - говорится в сообщении.
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Российская Федерация (Россия)Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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