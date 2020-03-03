Астрономы объяснили странный изгиб нашей Галактики

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Проанализировав данные космического телескопа Gaia, астрономы пришли к выводу, что искривление краев нашей Галактики было вызвано относительно недавним столкновением с одной из более мелких соседних галактик. Результаты исследования Проанализировав данные космического телескопа Gaia, астрономы пришли к выводу, что искривление краев нашей Галактики было вызвано относительно недавним столкновением с одной из более мелких соседних галактик. Результаты исследования oпубликoвaны в журнале Nature Astronomу.

Млечный Путь не похож на другие спиральные галактики. Вместо красивого, аккуратного плоского диска у него есть изгиб "позвоночника". Астрономы давно пытаются найти этому объяснение.

Похоже, загадку удалось разгадать благодаря космическому телескопу Gaia Европейского космического агентства (ESA), который уже седьмой год собирает данные для составления точной 3D-карты Млечного Пути. Он тщательно фиксирует положение всех движущихся объектов нашей Галактики, их лучевые скорости и изменение расстояний между звездами.

Миссия Gaia уже позволила выявить в прошлом Млечного Пути целый ряд событий, определяющих сегодняшние особенности галактики. Так, восемь-одиннадцать миллиардов лет назад столкновение с другой галактикой привело к тому, что толстый диск Млечного Пути в определенных местах раздулся, наполнившись новыми звездами. Примерно в это же время произошло слияние Млечного Пути с карликовой галактикой Гайя-Энцелад, известной также как "галактика-сосиска", в результате чего к Млечному Пути добавились по крайней мере восемь шаровых скоплений с 50 миллиардами солнечных масс звезд, газа и темной материи. Еще одна призрачная карликовая галактика оставила так называемую водородную рябь во внешнем диске Млечного Пути.

Проанализировав данные по 12 миллионам звезд, астрономы обнаружили, что искривление диска Млечного Пути не находится на одном месте, а движется вокруг галактического центра, как и звезды, но с другой скоростью. Хотя эта скорость медленнее, чем у звезд, она слишком быстрая для предлагавшихся ранее объяснений искривления краев Галактики — таких как эффект гало темной материи или межгалактическое магнитное поле.

Результаты моделирования, выполненного на основе новых данных миссии Gaia, показали, что, скорее всего, это результат столкновения с меньшей по размерам галактикой. Пока неясно, когда это произошло и что это была за галактика, но, судя по параметрам вращения изгиба, это было совсем недавнее столкновение — возможно, даже оно еще не до конца завершилось — с одной из галактик-спутников Млечного Пути.

"Мы измерили скорость деформации диска путем сравнения данных с нашими моделями, — приводятся в пресс-релизе слова первого автора исследования Элоизы Поджио (Eloisa Poggio) из Туринской астрофизической обсерватории. — Основываясь на полученной скорости, деформация совершит один оборот вокруг центра Млечного Пути за 600–700 миллионов лет. Это намного быстрее, чем мы ожидали, основываясь на прогнозах других моделей, например тех, которые основываются на эффекте несферического гало".

Для сравнения, Солнце делает полный оборот вокруг галактического центра за 220 миллионов лет.

В качестве кандидата на роль партнера по столкновению ученые рассматривают карликовую эллиптическую галактику в Стрельце SagDEG — спутник Млечного Пути, находящийся на довольно близкой орбите, что часто заканчивается разрушительными событиями. Галактика SagDEG несколько раз проходила через плоскость нашей Галактики. Последний раз это произошло между 200 и 100 миллионами лет назад.