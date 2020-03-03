Версаль не будут закрывать для посетителей из-за коронавируса

ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Версальский дворец не закроется для посетителей на фоне распространения коронавируса во Франции, сообщается в официальном Twitter-аккаунте музея.

"По итогам встречи и обмена информацией с должностными лицами музея по ситуации, связанной с коронавирусом COVID-19, Версальский дворец и весь комплекс открыты", — говорится в сообщении.

Вместе с тем Лувр был закрыт в воскресенье и в понедельник. Во вторник в музее выходной.

По последним данным генеральной дирекции здравоохранения Франции, число заразившихся коронавирусом в стране составляет 191 человек, из них 64 в департаменте Уаза. Три человека в результате болезни скончались.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус.