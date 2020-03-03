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Туризм
2020-03-03T18:54+0300
https://ria.ru/20200303/1567984207.html
Версаль не будут закрывать для посетителей из-за коронавируса
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РИА Новости

Версаль не будут закрывать для посетителей из-за коронавируса

18:54 03.03.2020
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© РИА Новости / Олег ЛасточкинВерсаль - дворцово-парковый ансамбль и резиденция французских королей в стиле классицизм.
Версаль - дворцово-парковый ансамбль и резиденция французских королей в стиле классицизм.
© РИА Новости / Олег Ласточкин
ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Версальский дворец не закроется для посетителей на фоне распространения коронавируса во Франции, сообщается в официальном Twitter-аккаунте музея.
"По итогам встречи и обмена информацией с должностными лицами музея по ситуации, связанной с коронавирусом COVID-19, Версальский дворец и весь комплекс открыты", — говорится в сообщении.
Вместе с тем Лувр был закрыт в воскресенье и в понедельник. Во вторник в музее выходной.
По последним данным генеральной дирекции здравоохранения Франции, число заразившихся коронавирусом в стране составляет 191 человек, из них 64 в департаменте Уаза. Три человека в результате болезни скончались.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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