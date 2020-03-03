ФАС оценила ситуацию с ценами на продукты в ДФО

В связи с распространением коронавируса РФ закрыла пункты пропуска на Дальнем Востоке, из-за чего приостановлены в том числе и грузовые перевозки. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" сообщил о приостановке поставок фруктов и овощей из Китая на фоне угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики. Другой крупный ритейлер - X5 Retail Group - заявлял, что ищет возможность поставок из других стран.

"В настоящее время повышение цен наблюдается только в Магаданской области и Камчатском крае: морковь, чеснок, перец (15-40%), картофель (10%), что связано со сменой поставщиков в регионах", - говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Как отметили в ФАС, информация о росте цен поступила в ведомство 4 февраля, после чего служба начала работу "по урегулированию ситуации на продовольственных рынках". Резкий скачок цен на овощи и небольшой - на социально значимые продукты питания был зафиксирован, в том числе, в Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях, в Амурской области.