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ФАС оценила ситуацию с ценами на продукты в ДФО
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РИА Новости

ФАС оценила ситуацию с ценами на продукты в ДФО

16:31 03.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Здание Федеральной антимонопольной службы России . Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Цены на продукты в большинстве регионов Дальневосточного федерального округа уже стабилизировались, однако завышение еще наблюдается в Магаданской области и Камчатском крае, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
В связи с распространением коронавируса РФ закрыла пункты пропуска на Дальнем Востоке, из-за чего приостановлены в том числе и грузовые перевозки. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" сообщил о приостановке поставок фруктов и овощей из Китая на фоне угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики. Другой крупный ритейлер - X5 Retail Group - заявлял, что ищет возможность поставок из других стран.
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"В настоящее время повышение цен наблюдается только в Магаданской области и Камчатском крае: морковь, чеснок, перец (15-40%), картофель (10%), что связано со сменой поставщиков в регионах", - говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
Как отметили в ФАС, информация о росте цен поступила в ведомство 4 февраля, после чего служба начала работу "по урегулированию ситуации на продовольственных рынках". Резкий скачок цен на овощи и небольшой - на социально значимые продукты питания был зафиксирован, в том числе, в Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях, в Амурской области.
"Ко 2 марта 2020 года ситуация по социально значимым продуктам питания стабилизировалась в Сахалинской области, Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе", - говорится в сообщении.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Дальневосточный ФОКамчатский крайМагаданская областьЭкономика
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