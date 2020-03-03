В Москве подсветка зданий перед "Часом Земли" впервые станет зеленой

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Художественная подсветка зданий в Художественная подсветка зданий в Москве перед "Часом Земли" впервые станет зеленой, всего в акции будет задействовано более 2 тысяч зданий, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Ежегодная экологическая акция "Час Земли – 2020" пройдет 28 марта. Организаторами выступают Всемирный фонд дикой природы (WWF) при поддержке правительства Москвы и Минприроды РФ. Акция призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

"В Москве праздничное мероприятие состоится на площадке перед главным входом на ВДНХ. Впервые в этом году запланировано отключение ландшафтной подсветки знаковых городских объектов помимо традиционных: архитектурно-художественной подсветки и освещения рекламных конструкций. Также впервые отключаемая подсветка в день Часа Земли будет тематического зеленого цвета", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в акции будет задействовано свыше 2 тысяч объектов. Акция пройдет с 20.30 до 21.30, когда во всем мире свою подсветку погасят десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей, в том числе и в российских городах.

"Традиционная акция "Час Земли" важна для крупных мегаполисов, таких как Москва, с точки зрения экологического просвещения. Ведь данная акция - это не только отключение света, это призыв ко всем жителям задуматься о том, что именно они могут сделать для охраны окружающей среды, для сохранения природных ресурсов", — цитирует пресс-служба руководителя департамента Антона Кульбачевского.