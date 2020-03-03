Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T16:31+0300
https://ria.ru/20200303/1567983331.html
В Москве подсветка зданий перед "Часом Земли" впервые станет зеленой
https://cdn24.img.ria.ru/images/155702/30/1557023018_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_4183d875cb162f89bbff799b660313e4.jpg
РИА Новости

В Москве подсветка зданий перед "Часом Земли" впервые станет зеленой

16:31 03.03.2020
52
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкНа ВДНХ
На ВДНХ
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
На ВДНХ. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Художественная подсветка зданий в Москве перед "Часом Земли" впервые станет зеленой, всего в акции будет задействовано более 2 тысяч зданий, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ежегодная экологическая акция "Час Земли – 2020" пройдет 28 марта. Организаторами выступают Всемирный фонд дикой природы (WWF) при поддержке правительства Москвы и Минприроды РФ. Акция призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.
Участники экологической акции Час Земли. Архивное фото
9 апреля 2019, 07:26
Липецк второй год подряд стал российской столицей акции "Час Земли"
"В Москве праздничное мероприятие состоится на площадке перед главным входом на ВДНХ. Впервые в этом году запланировано отключение ландшафтной подсветки знаковых городских объектов помимо традиционных: архитектурно-художественной подсветки и освещения рекламных конструкций. Также впервые отключаемая подсветка в день Часа Земли будет тематического зеленого цвета", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что в акции будет задействовано свыше 2 тысяч объектов. Акция пройдет с 20.30 до 21.30, когда во всем мире свою подсветку погасят десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей, в том числе и в российских городах.
Как прошла экологическая акция Час Земли
31 марта 2019, 18:38
Как прошла экологическая акция "Час Земли"Огни на зданиях по всему миру погасили в рамках ежегодной акции "Час Земли". Таким образом Всемирный фонд дикой природы старается привлечь внимание к проблемам изменения климата, светового загрязнения и чрезмерного электропотребления.
"Традиционная акция "Час Земли" важна для крупных мегаполисов, таких как Москва, с точки зрения экологического просвещения. Ведь данная акция - это не только отключение света, это призыв ко всем жителям задуматься о том, что именно они могут сделать для охраны окружающей среды, для сохранения природных ресурсов", — цитирует пресс-служба руководителя департамента Антона Кульбачевского.
"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В 2019 году в Часе Земли приняли участие 188 стран и более 2 миллиарда человек. Подсветку отключили около 18 тысяч зданий и сооружений по всему миру. С 2009 года акция проходит в России, а в прошлом году к ней присоединилось уже около 30 миллион россиян. Главной темой акции этого года станет экологический активизм.
000000
Обсудить 0
ВДНХВсемирный фонд дикой природыМоскваОбщество
Рекомендуем
В Москве открылся сезон работы фонтанов
Лучшим отцам Башкирии вручат награды
Мэр Казани Ильсур Метшин на VI конгрессе всемирной организации Объединенные города и местные власти в Дурбане
Мэр Казани заявил о решимости провести незабываемый Суперкубок УЕФА
Самка снежного барса
Всемирный день дикой природы
Енот-полоскун
В Москве в 2019 году изъяли четырнадцать диких животных
Президент России Владимир Путин
Путин поручил представить документ о праздновании 225-летия Пушкина
Полиция в Афганистане
На востоке Афганистана три мирных жителя погибли при взрыве
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве
В ОП прокомментировали решение суда по делу Котова
Конфликт между педагогом и учеником в школе № 113
Где найти управу на неадекватных подростков, которые травят учителей
Протест у здания правительства Молдовы. 2 марта 2020
В Кишиневе протестующие требуют увеличения соцпомощи
Актриса Виктория Исакова
Виктория Исакова: тренировки к фильму "Один вдох" изменили меня
Сотрудник полиции
Волгоградского полицейского-антикоррупционера заподозрили во взятке
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Новгородской области девочка погибла из-за газового баллона
Главный редактор журнала Эксперт, телеведущий Валерий Фадеев
Фадеев прокомментировал пересмотр дела Константина Котова
Собака
Зоозащитники прокомментировали идею ввести налог на собак в Якутии
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
Количество зараженных коронавирусом в Британии выросло до 40 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49СМИ: Байден набирает на праймериз 99 делегатов, вдвое больше Сандерса
06:46ЮНИСЕФ надеется на дальнейшее сотрудничество с Россией
06:44В Крыму снизили цены на отдых в предстоящем курортном сезоне
06:42Издатель сообщила, когда опубликуют обновленную Конституцию
06:39Сандерс выиграл праймериз в Юте, прогнозирует СМИ
06:32Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
06:29Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
05:24В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
05:19Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост
Лента новостейМолния