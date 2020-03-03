В Париже проходит манифестация против пенсионной реформы

ПАРИЖ, 3 мар - РИА Новости, Виктория Иванова. Масштабная акция протеста против пенсионной реформы и решения премьер-министра Масштабная акция протеста против пенсионной реформы и решения премьер-министра Франции принять законопроект о ней силой проходит во вторник в Париже

Как передаёт корреспондент РИА Новости с площади Республики, где протестующие встречаются и собираются в колонну, участие в акции принимают по меньшей мере несколько сотен человек.

В минувшую субботу премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что воспользуется положениями статьи 49.3 конституции страны для того, чтобы принять нашумевший законопроект о пенсионной реформе без голосования. Эта статья позволяет главе правительства своей властью провести документ через парламент. Однако в случае применения этой статьи, у депутатов есть право в течение суток поставить вопрос о недоверии правительству, чем они и воспользовались.

"Это (применение статьи 49.3) показывает неспособность правительства ответить на серьезные и законные вопросы парламентариев по этому незавершенному законопроекту, очень приблизительному и с многими неизвестными", - считают устроители акции, которыми являются сразу несколько крупнейших профсоюзов страны.

Днем во вторник в Париже облачно и свежо - температура воздуха составляет лишь 8 градусов тепла, а прогноз обещает дождь во второй половине дня. Возможно, не самая приятная погода или страх заразиться коронавирусом, которым во Франции заболели уже почти 200 человек, и привело к такой невысокой численности протестующих акции протеста.