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В Париже проходит манифестация против пенсионной реформы
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РИА Новости

В Париже проходит манифестация против пенсионной реформы

16:30 03.03.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПолиция и участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже
Полиция и участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Полиция и участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 мар - РИА Новости, Виктория Иванова. Масштабная акция протеста против пенсионной реформы и решения премьер-министра Франции принять законопроект о ней силой проходит во вторник в Париже.
Как передаёт корреспондент РИА Новости с площади Республики, где протестующие встречаются и собираются в колонну, участие в акции принимают по меньшей мере несколько сотен человек.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже
11 января, 18:40
Франция откажется от самого критикуемого положения пенсионной реформы
В минувшую субботу премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что воспользуется положениями статьи 49.3 конституции страны для того, чтобы принять нашумевший законопроект о пенсионной реформе без голосования. Эта статья позволяет главе правительства своей властью провести документ через парламент. Однако в случае применения этой статьи, у депутатов есть право в течение суток поставить вопрос о недоверии правительству, чем они и воспользовались.
"Это (применение статьи 49.3) показывает неспособность правительства ответить на серьезные и законные вопросы парламентариев по этому незавершенному законопроекту, очень приблизительному и с многими неизвестными", - считают устроители акции, которыми являются сразу несколько крупнейших профсоюзов страны.
Президент Франции Эммануэль Макрон
18 декабря 2019, 14:21
Макрон готов улучшить проект пенсионной реформы, сообщили СМИ
Днем во вторник в Париже облачно и свежо - температура воздуха составляет лишь 8 градусов тепла, а прогноз обещает дождь во второй половине дня. Возможно, не самая приятная погода или страх заразиться коронавирусом, которым во Франции заболели уже почти 200 человек, и привело к такой невысокой численности протестующих акции протеста.
Объявленная правительством пенсионная реформа, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, лишаются ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию, вызвала серьезное недовольство жителей страны. Они устроили длительную национальную забастовку, парализовав работу транспорта, а также неоднократно выходили на массовые акции протеста.
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Эдуар ФилиппФранцияПарижВ мире
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