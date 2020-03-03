В Париже проходит манифестация против пенсионной реформы

Как передаёт корреспондент РИА Новости с площади Республики, где протестующие встречаются и собираются в колонну, участие в акции принимают по меньшей мере несколько сотен человек.
В минувшую субботу премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что воспользуется положениями статьи 49.3 конституции страны для того, чтобы принять нашумевший законопроект о пенсионной реформе без голосования. Эта статья позволяет главе правительства своей властью провести документ через парламент. Однако в случае применения этой статьи, у депутатов есть право в течение суток поставить вопрос о недоверии правительству, чем они и воспользовались.
"Это (применение статьи 49.3) показывает неспособность правительства ответить на серьезные и законные вопросы парламентариев по этому незавершенному законопроекту, очень приблизительному и с многими неизвестными", - считают устроители акции, которыми являются сразу несколько крупнейших профсоюзов страны.
18 декабря 2019, 14:21Макрон готов улучшить проект пенсионной реформы, сообщили СМИ
Днем во вторник в Париже облачно и свежо - температура воздуха составляет лишь 8 градусов тепла, а прогноз обещает дождь во второй половине дня. Возможно, не самая приятная погода или страх заразиться коронавирусом, которым во Франции заболели уже почти 200 человек, и привело к такой невысокой численности протестующих акции протеста.
Объявленная правительством пенсионная реформа, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, лишаются ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию, вызвала серьезное недовольство жителей страны. Они устроили длительную национальную забастовку, парализовав работу транспорта, а также неоднократно выходили на массовые акции протеста.