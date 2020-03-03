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2020-03-03T20:20+0300
https://ria.ru/20200303/1567981702.html
В Кремле оценили идею упомянуть Бога в Конституции
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РИА Новости

В Кремле оценили идею упомянуть Бога в Конституции

16:29 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Россия не перестанет быть светским государством, несмотря на упоминание Бога в Конституции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Накануне Владимир Путин внес в Госдуму поправки к проекту закона об изменении Конституции, среди которых содержится предложение упомянуть в документе Бога.
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"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - так процитировал текст поправки спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Песков уточнил, что речь идет о предках живущих на территории России народов, у которых общие идеалы. При этом представитель Кремля затруднился сказать, какой Бог подразумевается.
Он пообещал, что до принятия поправок будет широкая кампания по разъяснению смысла. Вместе с тем он призвал не начинать "историческую дискуссию" и напомнил, что все предложенные изменения оценят, в том числе, с юридической стороны.
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Что считают в Церкви

В свою очередь, в РПЦ возможное упоминание Бога в Основном законе назвали "констатацией факта" роли религии в российской истории и "акцентом на историческую преемственность".
"Я полагаю, что это никак не противоречит заявленному в Конституции светскому характеру государства", - сказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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"Нравственные истоки"

Предложение президента также прокомментировала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Все, что связано с понятием справедливость, правда, добро и зло имеет особую ценность для сегодняшнего времени. Поэтому обращение к вере, к нравственным истокам, наверное, заслуживает внимания, тем более что бог един, это воззвание для всех конфессий", - сказала она.
Москалкьова также выразила мнение, что это не будет ущемлять взгляды атеистов.
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Российская Федерация (Россия)Русская православная церковьОбщество
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