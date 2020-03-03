В Кремле оценили идею упомянуть Бога в Конституции

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Россия не перестанет быть светским государством, несмотря на упоминание Бога в Конституции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне Владимир Путин внес в Госдуму поправки к проекту закона об изменении Конституции, среди которых содержится предложение упомянуть в документе Бога.

"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - так процитировал текст поправки спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Песков уточнил, что речь идет о предках живущих на территории России народов, у которых общие идеалы. При этом представитель Кремля затруднился сказать, какой Бог подразумевается.

Он пообещал, что до принятия поправок будет широкая кампания по разъяснению смысла. Вместе с тем он призвал не начинать "историческую дискуссию" и напомнил, что все предложенные изменения оценят, в том числе, с юридической стороны.

Что считают в Церкви

В свою очередь, в РПЦ возможное упоминание Бога в Основном законе назвали "констатацией факта" роли религии в российской истории и "акцентом на историческую преемственность".

"Я полагаю, что это никак не противоречит заявленному в Конституции светскому характеру государства", - сказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Нравственные истоки"

Предложение президента также прокомментировала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

"Все, что связано с понятием справедливость, правда, добро и зло имеет особую ценность для сегодняшнего времени. Поэтому обращение к вере, к нравственным истокам, наверное, заслуживает внимания, тем более что бог един, это воззвание для всех конфессий", - сказала она.