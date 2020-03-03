Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T20:20+0300
https://ria.ru/20200303/1567981629.html
Путин назначил Желтова начальником ГУМЧС России по Москве
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1568000433_0:126:3072:1854_1036x0_80_0_0_34d9129830b9a92b963050c23b02b87d.jpg
РИА Новости

Путин назначил Желтова начальником ГУМЧС России по Москве

16:28 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
347
© Фото : ГУ МЧС по МосквеНачальник ГУМЧС России по Москве генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов
Начальник ГУМЧС России по Москве генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов
© Фото : ГУ МЧС по Москве
Начальник ГУМЧС России по Москве генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Желтова начальником ГУМЧС России по Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"Указом президента РФ 2 марта 2020 года начальником Главного управления МЧС России по Москве назначен генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов. Генерал-майор внутренней службы Сергей Алексеевич Желтов служит в пожарной охране 36 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за время службы в московском гарнизоне (с 4 июля 2015 года) под его руководством и при его участии было ликвидировано более 40 крупных пожаров и происшествий. Подчеркивается, что наиболее значимыми можно считать ликвидацию столкновения электропоезда "Вязьма-Москва" с поездом дальнего следования "Москва-Брест", тушение пожаров в административно-складском здании Тушинского машиностроительного завода и TPЦ "РИО", а также в административном здании Минобороны РФ.
За проявленные самоотверженность и мужество награжден нагрудным знаком МЧС России "Участнику ликвидации последствий ЧС", медалью МЧС России "За отвагу на пожаре", нагрудным знаком МЧС России "Почетный знак МЧС России", медалью МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", медалью МЧС России "За содружество во имя спасения", нагрудным знаком МЧС России "За заслуги" и другими наградами.
Заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Анатолий Супруновский
2 марта, 18:37
Путин назначил Супруновского заместителем главы МЧС
000001
Обсудить 0
Российская Федерация (Россия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Анатолий Супруновский
Путин назначил Супруновского заместителем главы МЧС
Пожар в автосервисе в Хабаровске
В Хабаровске локализовали пожар в автосервисе
Сотрудники МЧС на месте пожара в селе Нижнийсикиязово Балтачевского района Республики Башкортостан
В Башкирии потушили крупный пожар на ферме
Сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы выводят пожарную технику из гаража
Пожар на НЛМК в Липецкой области потушили
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Сотрудник МЧС
В Хабаровске загорелся автосервис
Сотрудники противопожарной службы МЧС России
В Дагестане загорелись два мусорных полигона
Мусоропровод
В Кузбассе спасатели достали из мусоропровода мужчину
Московский Кремль
В России появятся новые ведомственные награды
Министерство финансов США в Вашингтоне
США сняли санкции с двух российских компаний
Владимир Шуралёв
Экс-замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Журналисты у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама, Япония
В Татарстане рассказали о состоянии эвакуированных с Diamond Princess
Сотрудник полиции
В Москве клиент изнасиловал и ограбил массажистку, сообщили СМИ
Семья гуляет в парке
Путин предложил поправку в Конституцию о закреплении понятия брака
Главный корпус Севастопольского государственного университета
В Севастопольском госуниверситете сообщили о задержании проректора
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49СМИ: Байден набирает на праймериз 99 делегатов, вдвое больше Сандерса
06:46ЮНИСЕФ надеется на дальнейшее сотрудничество с Россией
06:44В Крыму снизили цены на отдых в предстоящем курортном сезоне
06:42Издатель сообщила, когда опубликуют обновленную Конституцию
06:39Сандерс выиграл праймериз в Юте, прогнозирует СМИ
06:32Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
06:29Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
05:24В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
05:19Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост
Лента новостейМолния