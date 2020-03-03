Путин назначил Желтова начальником ГУМЧС России по Москве

Отмечается, что за время службы в московском гарнизоне (с 4 июля 2015 года) под его руководством и при его участии было ликвидировано более 40 крупных пожаров и происшествий. Подчеркивается, что наиболее значимыми можно считать ликвидацию столкновения электропоезда "Вязьма-Москва" с поездом дальнего следования "Москва-Брест", тушение пожаров в административно-складском здании Тушинского машиностроительного завода и TPЦ "РИО", а также в административном здании Минобороны РФ.