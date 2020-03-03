Путин назначил Желтова начальником ГУМЧС России по Москве

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Желтова начальником ГУМЧС России по Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"Указом президента РФ 2 марта 2020 года начальником Главного управления МЧС России по Москве назначен генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов. Генерал-майор внутренней службы Сергей Алексеевич Желтов служит в пожарной охране 36 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за время службы в московском гарнизоне (с 4 июля 2015 года) под его руководством и при его участии было ликвидировано более 40 крупных пожаров и происшествий. Подчеркивается, что наиболее значимыми можно считать ликвидацию столкновения электропоезда "Вязьма-Москва" с поездом дальнего следования "Москва-Брест", тушение пожаров в административно-складском здании Тушинского машиностроительного завода и TPЦ "РИО", а также в административном здании Минобороны РФ.
За проявленные самоотверженность и мужество награжден нагрудным знаком МЧС России "Участнику ликвидации последствий ЧС", медалью МЧС России "За отвагу на пожаре", нагрудным знаком МЧС России "Почетный знак МЧС России", медалью МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", медалью МЧС России "За содружество во имя спасения", нагрудным знаком МЧС России "За заслуги" и другими наградами.
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