В Москве к 8 марта разместят 400 плакатов с цветами и видео

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Праздничные плакаты с цветами, специальная архитектурная подсветка и красочные видео на медиафасадах украсят Москву к 8 марта, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Весенние праздничные плакаты с яркими цветами украсят столичные улицы в преддверии Международного женского дня. Порядка 400 из них разместят на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах", - рассказали пресс-службе.

В ведомстве добавили, что на медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате и дома 7 на Тверской улице будут транслировать праздничные видеоролики.

Архитектурная подсветка в Москве также заработает в праздничном режиме – она украсит ряд столичных улиц, в том числе Большую Дмитровку, Страстной бульвар, Пушкинскую площадь и Новопушкинский сквер, проспект Мира и др.