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2020-03-03T16:28+0300
https://ria.ru/20200303/1567980992.html
В Москве к 8 марта разместят 400 плакатов с цветами и видео
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РИА Новости

В Москве к 8 марта разместят 400 плакатов с цветами и видео

16:28 03.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДевушка с тюльпаном
Девушка с тюльпаном
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Девушка с тюльпаном. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Праздничные плакаты с цветами, специальная архитектурная подсветка и красочные видео на медиафасадах украсят Москву к 8 марта, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Весенние праздничные плакаты с яркими цветами украсят столичные улицы в преддверии Международного женского дня. Порядка 400 из них разместят на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах", - рассказали пресс-службе.
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В ведомстве добавили, что на медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате и дома 7 на Тверской улице будут транслировать праздничные видеоролики.
Архитектурная подсветка в Москве также заработает в праздничном режиме – она украсит ряд столичных улиц, в том числе Большую Дмитровку, Страстной бульвар, Пушкинскую площадь и Новопушкинский сквер, проспект Мира и др.
"Включат подсветку и на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате, там же планируется запустить красочное видео с поздравлениями. Жители и гости столицы увидят ролик 7 марта с 18.23 и 8 марта с 18.25", - уточнили в пресс-службе.
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