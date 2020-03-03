В Госдуму внесли проект о ценах на лекарства при угрозе эпидемии

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Группы депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается дать кабмину право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии, заявил руководитель фракции Сергей Неверов.
Авторами инициативы выступили сам Неверов, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампред ЕР Андрей Исаев и председатель комитета Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
"Сегодня законодательством предусмотрено регулирование цен только на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Но когда возникает чрезвычайная ситуация или появляется угроза опасных эпидемий наподобие коронавируса, завышения цен на необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия допускать нельзя", - цитирует Неверова пресс-служба фракции.
Авторы законопроекта предлагают также предусмотреть право правительства устанавливать предельно допустимые розничные цены, если в течение 30 календарных дней в субъектах РФ рост розничных цен на такие лекарства и медицинские изделия составит более 30%. Согласно законопроекту, предельно допустимые розничные цены будут устанавливаться на срок не более чем 90 календарных дней.
Кроме того, проектом предлагается запретить продажу лекарств и медицинских изделий из перечня, определенного правительством, по ценам, которые превышают предельно допустимые.
В свою очередь, Исаев назвал инициативу "чрезвычайным актом" в борьбе с распространением коронавируса.
"Все помнят ситуацию с резким необоснованным скачком цен на медицинские маски в начале года. Президент поручил предпринять меры, которые впредь не допустили бы такой ситуации. Разработанный совместно с правительством законопроект – фактически исполнение поручения президента. Это чрезвычайный акт в условиях борьбы с распространением коронавируса", - заявил он.
Володин, в свою очередь, заявил журналистам, что такое регулирование поможет избежать неоправданного завышения цен при росте спроса, как это уже было с некоторыми препаратами и медицинскими масками.
"Недобросовестные продавцы больше не смогут использовать чрезвычайные, угрожающие здоровью и жизни людей ситуации для личной наживы", - сказал Володин.
В понедельник Неверов и Исаев внесли в Госдуму законопроект, который исключит ситуации с завышением цен аптеками. Как ранее уточнял Исаев, законопроект вводит ряд антимонопольных ограничений по количеству организаций, которое может иметь аптечная сеть по стране в субъекте РФ. Также вводится ряд мер, направленных на защиту отечественных товаропроизводителей, и обязанность фармацевтов сообщать покупателям об имеющихся аналогах, ограничение бонусов за размещение товара.