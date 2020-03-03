В Госдуму внесли проект о ценах на лекарства при угрозе эпидемии

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Группы депутатов от " Группы депутатов от " Единой России " внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается дать кабмину право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии, заявил руководитель фракции Сергей Неверов

Авторами инициативы выступили сам Неверов, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампред ЕР Андрей Исаев и председатель комитета Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов

"Сегодня законодательством предусмотрено регулирование цен только на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Но когда возникает чрезвычайная ситуация или появляется угроза опасных эпидемий наподобие коронавируса, завышения цен на необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия допускать нельзя", - цитирует Неверова пресс-служба фракции.

Авторы законопроекта предлагают также предусмотреть право правительства устанавливать предельно допустимые розничные цены, если в течение 30 календарных дней в субъектах РФ рост розничных цен на такие лекарства и медицинские изделия составит более 30%. Согласно законопроекту, предельно допустимые розничные цены будут устанавливаться на срок не более чем 90 календарных дней.

Кроме того, проектом предлагается запретить продажу лекарств и медицинских изделий из перечня, определенного правительством, по ценам, которые превышают предельно допустимые.

В свою очередь, Исаев назвал инициативу "чрезвычайным актом" в борьбе с распространением коронавируса.

"Все помнят ситуацию с резким необоснованным скачком цен на медицинские маски в начале года. Президент поручил предпринять меры, которые впредь не допустили бы такой ситуации. Разработанный совместно с правительством законопроект – фактически исполнение поручения президента. Это чрезвычайный акт в условиях борьбы с распространением коронавируса", - заявил он.

Володин , в свою очередь, заявил журналистам, что такое регулирование поможет избежать неоправданного завышения цен при росте спроса, как это уже было с некоторыми препаратами и медицинскими масками.

"Недобросовестные продавцы больше не смогут использовать чрезвычайные, угрожающие здоровью и жизни людей ситуации для личной наживы", - сказал Володин.