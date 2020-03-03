Олег Сыромолотов: устраивающего всех решения по Идлибу пока нет

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Маргарите Костив о том, есть ли сейчас какое-либо устраивающее всех решение по Идлибу, как решение Турции открыть для беженцев путь в Европу может отразиться на борьбе с терроризмом. Он также сообщил, когда планируются контакты РФ и США по вопросам безопасности, предоставляет ли Вашингтон Москве какие-либо доказательства "вмешательства в выборы" и намерена ли Россия исключать "Талибан" из списка террористических организаций в случае успеха перемирия в Афганистане.

— Ранее вы вели диалог по контртерроризму с нынешним послом США в Москве Джоном Салливаном. Определен ли ваш новый визави с американской стороны? Когда и где может пройти встреча?

— Когда Салливан приехал в качестве посла, он пришел, и мы с ним детально обсудили то, что мы сделали. Он мне сказал ориентировочно, кто будет от США вместо него вести переговоры.

Но у нас был один вопрос, я ему передал материалы, они их сейчас рассматривают. Когда они дадут нам ответ, сразу же будет определена дата экспертной встречи. В сентябре у нас была политическая и экспертная вместе, в прошлом году мы провели четыре раунда встреч. Я думаю, что в ближайшее время дата экспертной встречи определится. Она пройдет здесь, в Вене. Встречаются все спецслужбы, силовые ведомства, советы безопасности и так далее.

Я с ним (новым визави с американской стороны) еще ни разу не встречался.

— В ходе предвыборной кампании в США вновь звучат обвинения в кибервмешательстве Москвы, в поддержке того или иного кандидата. Обращались ли США по официальным каналам к российской стороне? Или дело ограничивается заявлениями в прессе?

— У нас эти темы вмешательства в выборы комментируют только пресса и политические деятели. Никаких документальных материалов мы никогда не получали и вряд ли получим.

— Недавно США и "Талибан" подписали соглашение о снижении насилия в Афганистане. Рассматривается ли в связи с этим возможность удаления этого движения из списка террористических организаций как на международном уровне, так и в России?

— Если действительно перемирие вступит в силу и действительно будет реальный прогресс, я думаю, что этот вопрос встанет обязательно. Если с ними подписывают соглашение, значит, их признали как политическую силу. Соответственно, часть фигурантов — я не думаю, что все — будет удалена из террористического списка, если это все реально. Я думаю, что это будет процесс и на международном, и на национальном уровне.

— Продолжает ли Россия диалог с Турцией по отмежеванию террористов от вооруженной оппозиции в Идлибе?

— Это каждый день упоминается как невыполненная Турцией часть соглашений, которые были достигнуты в Сочи. Сегодня уже было объявлено, что 5 марта президент (Турции Тайип) Эрдоган будет в Москве. Я думаю, там эти вопросы будут обсуждаться в том числе.

— Есть ли у Москвы понимание, как это можно сделать?

— Если бы у Москвы было понимание, как это сделать, мы бы взялись за этот процесс. А Турция взялась, значит, у них есть какое-то понимание. Если бы мы знали решение, оно давно было бы найдено, но в данной ситуации решения, которое устраивает всех, пока нет, и никто посоветовать не может. Хотя все понимают, что террористический анклав, который там существует, недопустим.

В прессе появилось, что "Хайат Тахрир аш-Шам"* — это, оказывается, не террористическая организация, а оппозиция, которая борется с (президентом Сирии Башаром) Асадом. К этому давно шло, это еще один шаг в оправдание террора и террористов.

— Может ли потенциальный миграционный кризис в Европе нести угрозы распространения терроризма?

— А кризис ли это? Потому что раздаются голоса, что этих беженцев просто выставляют из Турции. И цифры, которые объявляются, реальным не соответствуют. Но любой миграционный кризис, конечно, усугубит ситуацию с антитеррором.

— Будет ли Россия принимать какие-то дополнительные меры для защиты от этого?

— Россия в данной ситуации не затронута этими процессами. Как вы знаете, министры ЕС собираются на границу Греции и Турции и там будут обсуждать этот вопрос. Я думаю, и вопросы антитеррора там будут затрагиваться тоже, а самое главное — распределение, в какие страны они пойдут. Это ключевое.