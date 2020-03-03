В Латвии выписали первую заразившуюся коронавирусом пациентку

РИГА, 3 мар – РИА Новости. Первую в Латвии пациентку, у которой был обнаружен коронавирус, отпустили домой, поскольку повторный тест не подтвердил диагноз, сообщила журналистам представитель Рижской восточной клинической больницы Илга Намниеце.
В понедельник в Латвии на пресс-конференции с участием главы Минздрава Илзе Винкеле было официально объявлено о первом случае заражения коронавирусом в стране. Женщина прилетела в Ригу из Италии, где была вместе с дочерью, из аэропорта "Рига" она добиралась домой на частном транспорте, в пути ни с кем не контактировала.
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"У женщины наблюдаются очень легкие симптомы, а повторный анализ на Covid-19 не был позитивным. Она выписана из больницы и отправлена долечиваться домой", - сказала Намниеце.
Женщина должна провести дома в самоизоляции не менее 14 дней. Вместе с женщиной из больницы выписали и ее маленькую дочь.
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