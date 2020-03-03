Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T20:20+0300
https://ria.ru/20200303/1567973770.html
Володин поздравил Мишустина с днем рождения
https://cdn22.img.ria.ru/images/156349/52/1563495216_0:133:1673:1074_1036x0_80_0_0_46195fd9518020ed75a020cf57d2afc1.jpg
РИА Новости

Володин поздравил Мишустина с днем рождения

16:17 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
644
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин и Вячеслав Володин
Михаил Мишустин и Вячеслав Володин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Михаил Мишустин и Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил премьер-министра РФ Михаила Мишустина с днем рождения, пожелал ему терпения в работе с Госдумой.
Мишустин родился 3 марта 1966 года.

"Поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам здоровья, счастья, успехов в решении масштабных задач, которые стоят перед страной, терпения в работе с Государственной Думой", - приводится текст поздравления на сайте нижней палаты парламента.

Володин также пожелал Мишустину удачи и всего самого доброго.
Михаил Мишустин
15 января, 19:14
Биография Михаила Мишустина
1212006
Обсудить 3
Российская Федерация (Россия)Михаил МишустинГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
Рекомендуем
Иркутский чиновник съел вещдок во время задержания
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Тележурналист Владислав Листьев
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Председатель правительства Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
В Москве уточняют диагноз у контактировавших с заболевшим Covid-19
Министерство финансов США в Вашингтоне
США сняли санкции с двух российских компаний
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Посетитель международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction в ЦДХ
Эксперты выясняли, какие книги улучшают работу мозга и качество жизни
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
"Газпром" побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
"Порошенко его посадит". Почему на Украине разочаровались в Зеленском
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Ученики школы обедают в столовой
В Минпросвещения назвали минимальную стоимость обеда младшеклассников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49СМИ: Байден набирает на праймериз 99 делегатов, вдвое больше Сандерса
06:46ЮНИСЕФ надеется на дальнейшее сотрудничество с Россией
06:44В Крыму снизили цены на отдых в предстоящем курортном сезоне
06:42Издатель сообщила, когда опубликуют обновленную Конституцию
06:39Сандерс выиграл праймериз в Юте, прогнозирует СМИ
06:32Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
06:29Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
05:24В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
05:19Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост
Лента новостейМолния