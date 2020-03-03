Володин поздравил Мишустина с днем рождения

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил премьер-министра РФ Михаила Мишустина с днем рождения, пожелал ему терпения в работе с Госдумой.
Мишустин родился 3 марта 1966 года.
"Поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам здоровья, счастья, успехов в решении масштабных задач, которые стоят перед страной, терпения в работе с Государственной Думой", - приводится текст поздравления на сайте нижней палаты парламента.
Володин также пожелал Мишустину удачи и всего самого доброго.
15 января, 19:14Биография Михаила Мишустина