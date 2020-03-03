Хакеры месяцами скачивали данные из сети канцелярии президента Чехии

ПРАГА, 3 мар – РИА Новости. Зарубежные хакеры подключились к компьютерной сети канцелярии президента Чехии и в течение нескольких месяцев скачивали информацию пока неизвестного характера, сообщило во вторник Чешское ТВ со ссылкой на Управление по охране частных сведений (УОЧС).
"Эксперты по информационным технологиям обнаружили, что данные из компьютерной сети президентской канцелярии в течение нескольких месяцев шли на зарубежные IP адреса. К какой информации хакеры могли получить доступ, пока неясно. Расследованием ситуации занимается УОЧС, его представитель подтвердил данный факт без дальнейших подробностей", - говорится в сообщении.
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Пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек отказался комментировать данную ситуацию. В свою очередь, Управление по кибернетической безопасности, Национальный комитет по борьбе с оргпреступностью и Военная разведка отказались сообщить журналистам о своем участии в расследовании происшествия.