Хакеры месяцами скачивали данные из сети канцелярии президента Чехии

"Эксперты по информационным технологиям обнаружили, что данные из компьютерной сети президентской канцелярии в течение нескольких месяцев шли на зарубежные IP адреса. К какой информации хакеры могли получить доступ, пока неясно. Расследованием ситуации занимается УОЧС, его представитель подтвердил данный факт без дальнейших подробностей", - говорится в сообщении.