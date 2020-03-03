Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2020-03-03T16:13+0300
https://ria.ru/20200303/1567970995.html
В Нижнем Новгороде запустили волонтерскую программу к 800-летию города
https://cdn25.img.ria.ru/images/154881/31/1548813107_0:175:3072:1903_1036x0_80_0_0_1c67475621d253dbc2192af4dcc32165.jpg
РИА Новости

В Нижнем Новгороде запустили волонтерскую программу к 800-летию города

16:13 03.03.2020
22
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Нижний Новгород. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Запуск волонтерской программы к 800-летию Нижнего Новгорода состоялся во вторник в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
В мероприятии, которое было организовано на стадионе "Нижний Новгород", приняли участие члены волонтерского движения и студенты нижегородских вузов.
"С сегодняшнего дня в регионе начинается формирование профессиональной базы волонтеров, которые станут незаменимыми помощниками при проведении юбилея Нижнего Новгорода в 2021 году. Всего планируется привлечь более тысячи человек", - говорится в сообщении.
Присоединиться к команде волонтеров пригласил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "800-летие Нижнего Новгорода станет ярким событием, которое оставит свой след в истории города. Сейчас есть уникальная возможность получить полезные навыки и принести пользу своей малой родине. Мы видели, как отлично работала волонтерская команда на Чемпионате мира по футболу. Для многих такой опыт становится важным этапом жизненного пути. Нам нужны волонтеры самых разных поколений. У каждого человека свой взгляд на город", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.
Лес
28 февраля, 17:57Нижегородская область
Все леса в Нижегородской области охватят видеонаблюдением
Глава региона отметил, что волонтером 800-летия Нижнего Новгорода может стать любой человек в возрасте от 16 лет независимо от гражданства. "Главное – иметь активную жизненную позицию, хотеть помогать людям, уметь работать в команде и любить Нижний Новгород", - сказал Никитин.
Подать заявку можно до марта 2021 года на сайте 800-летия Нижнего Новгорода: nizhny800.ru. Первый набор приступит к обучению уже в марте 2020 года. Волонтеры будут разделены по двум направлениям: событийное (встреча гостей, управление зрительскими потоками, координация на площадке, информирование, создание праздничной атмосферы, навигация, взаимодействие со СМИ) и социальное (участие в проекте "800 добрых дел"). Участвовать в мероприятиях волонтеры начнут уже в этом году и будут делать это до декабря 2021 года.
Отмечается, что волонтер 800-летия Нижнего Новгорода получит экипировку, билеты на городские события, а также транспортную карту на время празднования юбилея.
На одной из улиц Городца
28 февраля, 16:28Нижегородская область
Четыре города Нижегородской области победили в конкурсе малых городов
000000
Обсудить 0
Нижегородская областьГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьОбщество
Рекомендуем
Стадион Энфилд перед началом матча группового этапа Лиги Европы между ФК Ливерпуль (Ливерпуль, Англия) и ФК Рубин (Казань, Россия).
Власти Татарстана прокомментировали проведение Суперкубка УЕФА
Мэр Казани Ильсур Метшин на VI конгрессе всемирной организации Объединенные города и местные власти в Дурбане
Мэр Казани заявил о решимости провести незабываемый Суперкубок УЕФА
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Артюхов принял участие в совещании по льготам для проектов в Арктике
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
Краснодарский губернатор рассказал о развитии сельских территорий
Чирлидер на фестивале AFP
Поймать волну: в Сочи прошел фестиваль Alfa Future People
Ученики школы обедают в столовой
В Минпросвещения назвали минимальную стоимость обеда младшеклассников
Мужчина открывает дверь, где хранятся архивы документов о понтификате Пия XII
Ватикан открывает архивы времен противоречивого понтификата Пия XII
Конфликт между педагогом и учеником в школе № 113
Где найти управу на неадекватных подростков, которые травят учителей
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Психолог оценила реакцию блогера на трагедию в банном комплексе
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
В Москве уточняют диагноз у контактировавших с заболевшим Covid-19
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49СМИ: Байден набирает на праймериз 99 делегатов, вдвое больше Сандерса
06:46ЮНИСЕФ надеется на дальнейшее сотрудничество с Россией
06:44В Крыму снизили цены на отдых в предстоящем курортном сезоне
06:42Издатель сообщила, когда опубликуют обновленную Конституцию
06:39Сандерс выиграл праймериз в Юте, прогнозирует СМИ
06:32Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
06:29Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
05:24В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
05:19Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост
Лента новостейМолния