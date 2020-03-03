В Нижнем Новгороде запустили волонтерскую программу к 800-летию города

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Запуск волонтерской программы к 800-летию Запуск волонтерской программы к 800-летию Нижнего Новгорода состоялся во вторник в Нижегородской области , сообщает пресс-служба правительства региона.

В мероприятии, которое было организовано на стадионе "Нижний Новгород", приняли участие члены волонтерского движения и студенты нижегородских вузов.

"С сегодняшнего дня в регионе начинается формирование профессиональной базы волонтеров, которые станут незаменимыми помощниками при проведении юбилея Нижнего Новгорода в 2021 году. Всего планируется привлечь более тысячи человек", - говорится в сообщении.

Присоединиться к команде волонтеров пригласил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин . "800-летие Нижнего Новгорода станет ярким событием, которое оставит свой след в истории города. Сейчас есть уникальная возможность получить полезные навыки и принести пользу своей малой родине. Мы видели, как отлично работала волонтерская команда на Чемпионате мира по футболу. Для многих такой опыт становится важным этапом жизненного пути. Нам нужны волонтеры самых разных поколений. У каждого человека свой взгляд на город", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.

Глава региона отметил, что волонтером 800-летия Нижнего Новгорода может стать любой человек в возрасте от 16 лет независимо от гражданства. "Главное – иметь активную жизненную позицию, хотеть помогать людям, уметь работать в команде и любить Нижний Новгород", - сказал Никитин.

Подать заявку можно до марта 2021 года на сайте 800-летия Нижнего Новгорода: nizhny800.ru. Первый набор приступит к обучению уже в марте 2020 года. Волонтеры будут разделены по двум направлениям: событийное (встреча гостей, управление зрительскими потоками, координация на площадке, информирование, создание праздничной атмосферы, навигация, взаимодействие со СМИ) и социальное (участие в проекте "800 добрых дел"). Участвовать в мероприятиях волонтеры начнут уже в этом году и будут делать это до декабря 2021 года.