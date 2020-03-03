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2020-03-03T16:13+0300
https://ria.ru/20200303/1567970957.html
Источник: в Югре вывозивший снег грузовик задавил заведующую детсада
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РИА Новости

Источник: в Югре вывозивший снег грузовик задавил заведующую детсада

16:13 03.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 мар - РИА Новости. Заведующая детского сада погибла в Когалыме (ХМАО), попав под машину, которая вывозила снег с территории образовательного учреждения, сообщил РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.
Инцидент произошел во вторник около полудня в жилой зоне рядом с дошкольной организацией. Машина наехала на женщину, которая находилась вблизи автомобиля.
"Женщина оказалась в слепой зоне грузовика. Он вывозил снег в тот момент. По предварительной информации, погибшая - заведующая детским садом", - сказал собеседник агентства.
В региональном управлении МВД подтвердили информацию о гибели женщины, не уточнив ее личность и род занятий. По данным ведомства, водитель "Камаза" наехал на нее "при осуществлении маневра". Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти ее не удалось, женщина получила тяжелые травмы, подчеркнули в УМВД. Полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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25 февраля, 09:31
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Ханты-Мансийский автономный округКогалымПроисшествия
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