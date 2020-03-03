Источник: в Югре вывозивший снег грузовик задавил заведующую детсада

Инцидент произошел во вторник около полудня в жилой зоне рядом с дошкольной организацией. Машина наехала на женщину, которая находилась вблизи автомобиля.

"Женщина оказалась в слепой зоне грузовика. Он вывозил снег в тот момент. По предварительной информации, погибшая - заведующая детским садом", - сказал собеседник агентства.

В региональном управлении МВД подтвердили информацию о гибели женщины, не уточнив ее личность и род занятий. По данным ведомства, водитель "Камаза" наехал на нее "при осуществлении маневра". Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти ее не удалось, женщина получила тяжелые травмы, подчеркнули в УМВД. Полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.