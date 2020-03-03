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Новости Подмосковья
2020-03-03T16:10+0300
https://ria.ru/20200303/1567969138.html
Школьников МО обеспечат бесплатным питанием с нового учебного года
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РИА Новости

Школьников МО обеспечат бесплатным питанием с нового учебного года

16:10 03.03.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынУченики школы в столовой
Ученики школы в столовой
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. В Московской области с нового учебного года более 400 тысяч школьников будут получать бесплатные горячие завтраки. Для учеников второй смены организуют полдники и горячие обеды, передает телеканал "360".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заверил, что поручение главы государства по организации бесплатного горячего питания будет выполнено в школах региона досрочно – с 1 сентября 2020 года.
В свою очередь глава областного минобразования Ирина Каклюгина пообещала, что все льготы по бесплатному питанию для школьников из многодетных семей или семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будут обязательно сохранены.
Уточняется, что в регионе создана система родительского контроля за качеством питания в школах. В рамках этой программы родители посещают учебные заведения и дегустируют питание. Профильное ведомство предлагает проверять продукцию и пищеблоки каждый месяц. Если родителей не удовлетворяет качество питания, то для их замечаний создан специальный чат-бот в Telegram "Школьное питание Подмосковья".
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Новости ПодмосковьяМинистерство образования Московской областиАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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