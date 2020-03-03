Школьников МО обеспечат бесплатным питанием с нового учебного года

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. В Московской области с нового учебного года более 400 тысяч школьников будут получать бесплатные горячие завтраки. Для учеников второй смены организуют полдники и горячие обеды, передает телеканал В Московской области с нового учебного года более 400 тысяч школьников будут получать бесплатные горячие завтраки. Для учеников второй смены организуют полдники и горячие обеды, передает телеканал "360"

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заверил, что поручение главы государства по организации бесплатного горячего питания будет выполнено в школах региона досрочно – с 1 сентября 2020 года.

В свою очередь глава областного минобразования Ирина Каклюгина пообещала, что все льготы по бесплатному питанию для школьников из многодетных семей или семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будут обязательно сохранены.