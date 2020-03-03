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2020-03-03T16:40+0300
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В Германии отменили крупную книжную ярмарку из-за коронавируса
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РИА Новости

В Германии отменили крупную книжную ярмарку из-за коронавируса

16:08 03.03.2020 (обновлено: 16:40 03.03.2020)
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CC BY-SA 3.0 / Je-str / Посетители международной Лейпцигской книжной ярмарки
Посетители международной Лейпцигской книжной ярмарки
CC BY-SA 3.0 / Je-str /
БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Международная Лейпцигская книжная ярмарка, уступающая в Германии по размерам только Франкфуртской, не состоится в текущем году из-за коронавируса, сообщили организаторы.
Ярмарка должна была пройти 12-15 марта, ожидалось около 3,6 тысячи участников и сотни тысяч посетителей (в 2019 году ярмарку посетили почти 290 тысяч человек). Еще в выходные организаторы заявляли, что ярмарка пройдет по плану, а в аккаунтах ярмарки соцсетях организаторы отчитывались о последних этапах подготовки.

"Лейпцигская ярмарка-2020 не состоится", - говорится в сообщении на сайте ярмарки.

Власти Германии на прошлой неделе заявили, что страна находится "в начале эпидемии" нового коронавируса. На сегодняшний день подтверждено 188 случаев заболевания в 13 федеральных землях из 16. Кризисный штаб МВД и минздрава ранее рекомендовал отменить предстоящие в стране крупные мероприятия. Это повлекло к отмене Международной туристической ярмарки в Берлине, которая должна была пройти 4-8 марта. Премьер-министр Баварии сообщил в среду об отмене запланированной Мюнхене ремесленнической ярмарке Handwerk & Design.
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