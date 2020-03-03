В МИД назвали условия снятия санкций с "Талибана"

"Они (США) обратились в Совбез с просьбой, чтобы, как говорят в Афганистане "иншалла" ("дай бог"), к 29 мая санкции были сняты. А это будет иметь дальнейшие последствия: потому что по этому соглашению у США есть обязательства снять, отменить все введенные за эти десятилетия антиталибские санкции до 27 августа. Но это касается не только США. Если СБ ООН примет резолюцию - а это решение обязательно для всех - по отмене санкционного режима в отношении движения талибов, то это будет иметь последствия и для России, и всех остальных членов организации", - сказал Кабулов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".