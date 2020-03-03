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В МИД назвали условия снятия санкций с "Талибана"
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РИА Новости

В МИД назвали условия снятия санкций с "Талибана"

16:05 03.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов во время пресс-конференции. 12 ноября 2018
Специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов во время пресс-конференции. 12 ноября 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия снимет санкции с радикального движения "Талибан", если решение об отмене международных рестрикций примет Совет Безопасности ООН, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Они (США) обратились в Совбез с просьбой, чтобы, как говорят в Афганистане "иншалла" ("дай бог"), к 29 мая санкции были сняты. А это будет иметь дальнейшие последствия: потому что по этому соглашению у США есть обязательства снять, отменить все введенные за эти десятилетия антиталибские санкции до 27 августа. Но это касается не только США. Если СБ ООН примет резолюцию - а это решение обязательно для всех - по отмене санкционного режима в отношении движения талибов, то это будет иметь последствия и для России, и всех остальных членов организации", - сказал Кабулов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Замир КабуловМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Безопасности ООНАфганистанТалибанВ мире
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