В Париже художнику Павленскому предъявили обвинения по делу о драке

Павленский подозревается в том, что нанес два удара ножом двум мужчинам на вечеринке в канун Нового года. Сам он эти обвинения отвергает.

Восемнадцатого февраля Павленскому были предъявлены обвинения по другому делу - о распространении интимных видео с якобы бывшим кандидатом на пост мэра Парижа Бенжамином Гриво. Он был отпущен на свободу и помещен под судебный контроль. Такая же мера пресечения была выбрана для его подруги Александры де Таддео, которая также фигурирует в деле о распространении интимных видео.