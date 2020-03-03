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2020-03-03T16:04+0300
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В Париже художнику Павленскому предъявили обвинения по делу о драке
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РИА Новости

В Париже художнику Павленскому предъявили обвинения по делу о драке

16:03 03.03.2020 (обновлено: 16:04 03.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкХудожник Петр Павленский
Художник Петр Павленский
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Художник Петр Павленский
ПАРИЖ, 3 мар - РИА Новости. Российскому художнику-акционисту Петру Павленскому, который в 2017 году получил политическое убежище во Франции, предъявлены обвинения по делу о драке 31 декабря прошлого года, он помещён под судебный контроль, сообщает радиостанция France Info.
Павленский подозревается в том, что нанес два удара ножом двум мужчинам на вечеринке в канун Нового года. Сам он эти обвинения отвергает.
Петр Павленский
21 февраля, 11:21
Павленский признался, что украл интимное видео по делу Гриво
Восемнадцатого февраля Павленскому были предъявлены обвинения по другому делу - о распространении интимных видео с якобы бывшим кандидатом на пост мэра Парижа Бенжамином Гриво. Он был отпущен на свободу и помещен под судебный контроль. Такая же мера пресечения была выбрана для его подруги Александры де Таддео, которая также фигурирует в деле о распространении интимных видео.
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Петр ПавленскийФранцияВ мире
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