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2020-03-03T16:02+0300
https://ria.ru/20200303/1567963396.html
Экстренно севший в Перми самолет S7 вылетел в Москву
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РИА Новости

Экстренно севший в Перми самолет S7 вылетел в Москву

16:02 03.03.2020
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CC BY 2.0 / Victor / S7 Airlines / Boeing 737-8Q8Самолет авиакомпании S7
Самолет авиакомпании S7
CC BY 2.0 / Victor / S7 Airlines / Boeing 737-8Q8
Самолет авиакомпании S7. Архивное фото
ПЕРМЬ, 3 мар - РИА Новости. Пассажиры самолета авиакомпании S7, который совершил вынужденную посадку в пермском аэропорту, вылетели в Москву, сообщили РИА Новости в министерстве территориальной безопасности Пермского края.
Самолет А320 рейсом "Новосибирск-Москва" днем экстренно приземлился в аэропорту Перми. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что борт запросил посадку после анонимного сообщения о минировании. В региональном управлении ФСБ информацию о минировании не подтвердили.
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"Самолёт Airbus A320 по завершении досмотровых мероприятий вылетел с пассажирами из Перми", - рассказали в ведомстве.
В заявлении пресс-службы терминала говорится, что воздушное судно обследовали сотрудники оперативных служб. Находившиеся на борту самолета 114 пассажиров и шесть членов экипажа на время досмотра были эвакуированы в терминал аэропорта "Большое Савино".
"Специалисты проверили багаж пассажиров и самолет. Результаты проверки планируется озвучить позже", - добавил представитель аэропорта.
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S7 AirlinesМоскваПермьПроисшествия
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