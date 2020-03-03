Экстренно севший в Перми самолет S7 вылетел в Москву

ПЕРМЬ, 3 мар - РИА Новости. Пассажиры самолета авиакомпании Пассажиры самолета авиакомпании S7 , который совершил вынужденную посадку в пермском аэропорту, вылетели в Москву , сообщили РИА Новости в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Самолет А320 рейсом "Новосибирск-Москва" днем экстренно приземлился в аэропорту Перми. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что борт запросил посадку после анонимного сообщения о минировании. В региональном управлении ФСБ информацию о минировании не подтвердили.

"Самолёт Airbus A320 по завершении досмотровых мероприятий вылетел с пассажирами из Перми", - рассказали в ведомстве.

В заявлении пресс-службы терминала говорится, что воздушное судно обследовали сотрудники оперативных служб. Находившиеся на борту самолета 114 пассажиров и шесть членов экипажа на время досмотра были эвакуированы в терминал аэропорта "Большое Савино".