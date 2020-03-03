Николаев: необходим механизм квотирования целевых мест в вузах ДФО

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев предложил рассмотреть возможность разработки механизма квотирования целевых мест в вузах ДФО с учетом прогноза потребности экономики региона в кадрах, сообщает пресс-центр РС(Я) в Москве.
"Во время рабочей встречи во вторник с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым глава Якутии отметил, что на протяжении ряда лет темпы промышленного роста в ДФО выше, чем в среднем по России, что требует приоритетного квотирования целевых мест в вузах макрорегиона и увеличения их количества для обеспечения экономики Дальнего Востока нужными кадрами", - говорится в сообщении.
По словам Николаева, согласно прогнозам развития экономики республики с учетом инвестиционных проектов, потребность предприятий и организаций Якутии в специалистах с высшим и средним профессиональным образованием на период до 2024 года составляет 56,7 тысячи человек. При этом, около 30% приходится на долю специалистов с высшим образованием.
Глава Якутии напомнил, что на протяжении 27 лет действует республиканский механизм корректировки контрольных цифр приема в региональные вузы – заказ на целевую подготовку высококвалифицированных специалистов под остро востребованные вакансии. "Подготовка кадров проводится по специальностям, обоснованным потребностью приоритетных отраслей экономики и социальной сферы - на условиях целевого обучения за счет бюджетных ассигнований республики", - отметил он.
Николаев считает, что увеличение количества обучаемых в дальневосточных вузах за счет федерального бюджета с учетом реальной потребности экономики может положительно сказаться на решении проблемы оттока населения, прежде всего, молодежи, и создать основу для дальнейшего развития ДФО, сообщили в пресс-центре.