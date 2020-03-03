Николаев: необходим механизм квотирования целевых мест в вузах ДФО

"Во время рабочей встречи во вторник с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым глава Якутии отметил, что на протяжении ряда лет темпы промышленного роста в ДФО выше, чем в среднем по России, что требует приоритетного квотирования целевых мест в вузах макрорегиона и увеличения их количества для обеспечения экономики Дальнего Востока нужными кадрами", - говорится в сообщении.