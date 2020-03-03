Россиянам заменят неиспользованные из-за коронавируса визы в Италию

Женщина в маске в центре Милана

Женщина в маске в центре Милана

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Все россияне, которые получили визы со сроком действия на период март - май 2020 года и не смогли воспользоваться ими, отменив поездку в Все россияне, которые получили визы со сроком действия на период март - май 2020 года и не смогли воспользоваться ими, отменив поездку в Италию из-за коронавируса, получат возможность безвозмездно переоформить их на годовые визы, обратившись в визовые центры VMS на всей территории России, сообщил на страничке посольства Италии в Facebook чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в РФ Паскуале Терраччано.

В четверг Ростуризм выпустил рекомендации российским туроператорам и турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Италию, Иран и Южную Корею из-за участившихся там случаев заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки.

Посол обратил внимание на то, что в связи с распространением вируса COVID-19 в Италии, начиная с фиксации первых случаев инфицирования 21 января этого года, правительство Италии приняло адекватные и своевременные меры, чтобы справиться с возникшей ситуацией, что было признано в том числе Всемирной организацией здравоохранения.

"Действия итальянских органов власти по управлению этой ситуацией с самого начала выстраивались на принципах максимальной прозрачности и ясности перед лицом сообщества граждан страны и её международных партнёров. Европейский Союз также признал эффективность и действенность оперативных мер, принятых Италией", - говорится в обращении Терраччано.

Однако, несмотря на это, наблюдается вызывающее озабоченность активное распространение неточных сведений о санитарной обстановке в нашей стране, которые не соответствуют реальным характеристикам феномена инфекции, по-прежнему в значительной мере ограниченного несколькими небольшими участками, расположенными в немногочисленных регионах.

"Я полностью разделяю опасения и поддерживаю начинания с целью охраны здоровья граждан, и тем не менее не считаю оправданными рекомендации, содержащие обобщённый совет россиянам воздерживаться от посещения всей территории Италии в целом", - заявил посол.