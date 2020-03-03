В Нэшвилле число погибших из-за торнадо возросло до шести человек

Ранее сообщалось о двух погибших. Как сообщает телеканал, три человека погибли в округе Патнам, два в районе Ист-Нэшвилл и один человек скончался в результате разгула стихии в округе Бентон.
One of the clearest images I’ve come across of the tornado that struck Nashville a couple hours ago. pic.twitter.com/qiRJAo65RO— matthew johnson (@nashvillerepe) March 3, 2020
Власти и полиция сообщают, что многие пострадали, по меньшей мере 40 зданий разрушены. Люди также находятся под завалами. Непогода привела к повреждению линий электропередачи и газопроводов.
Как сообщает телеканал NBC News, в результате торнадо, начавшегося около 00.30 по местному времени (9.30 мск), более 44 тысяч потребителей остались без электричества.
Tornado missed us by 20 ft in East Nashville pic.twitter.com/yxUYYrFFfE— nick (@nickxdee) March 3, 2020