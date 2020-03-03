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В Нэшвилле число погибших из-за торнадо возросло до шести человек
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РИА Новости

В Нэшвилле число погибших из-за торнадо возросло до шести человек

15:53 03.03.2020
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© AFP 2020 / Brett CarlsenПоследствия торнадо в Нэшвилл штата Теннесси
Последствия торнадо в Нэшвилл штата Теннесси
© AFP 2020 / Brett Carlsen
Последствия торнадо в Нэшвилл штата Теннесси
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Число погибших в результате торнадо в районе города Нэшвилл в США возросло до 6, сообщает телеканал ABC News.
Ранее сообщалось о двух погибших. Как сообщает телеканал, три человека погибли в округе Патнам, два в районе Ист-Нэшвилл и один человек скончался в результате разгула стихии в округе Бентон.
Власти и полиция сообщают, что многие пострадали, по меньшей мере 40 зданий разрушены. Люди также находятся под завалами. Непогода привела к повреждению линий электропередачи и газопроводов.
Как сообщает телеканал NBC News, в результате торнадо, начавшегося около 00.30 по местному времени (9.30 мск), более 44 тысяч потребителей остались без электричества.
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