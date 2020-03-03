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Мюзикл "Анна Каренина" отмечает юбилей
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РИА Новости

Мюзикл "Анна Каренина" отмечает юбилей

15:52 03.03.2020
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© Фото : Пресс-служба мюзикла «Анна Каренина»Мюзикл "Анна Каренина"
Мюзикл Анна Каренина
© Фото : Пресс-служба мюзикла «Анна Каренина»
МОСКВА, 3 мар – Пресс-служба мюзикла "Анна Каренина". До юбилейного спектакля мюзикла "Анна Каренина" остались считанные дни — 5 марта 2020 года в 500-ый раз гости Театра оперетты увидят любимую постановку, которую неизменно сопровождают аншлаги. Покоряя мировую сцену, киноэкраны и цифровые площадки, мюзикл предстает перед зрителями в новых форматах.
Мюзикл "Анна Каренина" — это захватывающая история любви, лучшие артисты, великолепный вокал, эффектная хореография, пронзительная музыка в живом исполнении оркестра.
"Анна Каренина" — технически совершенный спектакль, который впервые в истории отечественных мюзиклов был поставлен по лицензии за рубежом. Сеул опередил страны Европы и Америки и первым представил грандиозный проект "Анна Каренина" в своей стране.
Мюзикл покорил большие экраны. "Мировой шедевр на одном дыхании" от продюсеров Владимира Тартаковского и Алексея Болонина в формате киноверсии увидели в США, Мексике, Канаде, Ирландии, Великобритании, Китае, Японии и во многих других странах.
Киноверсия "Анны Карениной" — это уникальное сочетание традиционной съемки спектакля и подходов, применяемых при создании фильмов. Такой формат дает возможность не только оказаться в эпицентре происходящих событий, но и погрузиться во внутренний мир героев. Киноверсию можно увидеть в онлайн-кинотеатрах, а также приобрести на DVD в Театре оперетты.
Мобильное приложение мюзикла не имеет аналогов в России: скачав digital-постановку "Анна Каренина" в App Store и Google Play, у слушателей есть возможность собрать любой состав исполнителей по своему выбору и насладиться исполнением всех артистов.
В честь 500-го спектакля подписчики @musicals.operetta, официальной страницы в Instagram, увидят прямую трансляцию праздничных поклонов.
Трейлер мюзикла "Анна Каренина"
Сайт мюзикла "Анна Каренина"
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Заявка на размещение пресс-релиза.
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