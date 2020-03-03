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Асад назначил парламентские выборы в Сирии на 13 апреля
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РИА Новости

Асад назначил парламентские выборы в Сирии на 13 апреля

15:52 03.03.2020 (обновлено: 16:00 03.03.2020)
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© SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© SANA
КАИР, 3 мар – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад назначил парламентские выборы в стране на 13 апреля, сообщила пресс-служба сирийского лидера.
"Выборы членов парламента Сирии назначаются на понедельник 13 апреля 2020 года", - цитирует пресс-служба указ Асада.
На выборах в 2016 году явка составила 57,56%. Тогда за 250 мест в парламенте, половина из которых традиционно отводится представителям рабочих и крестьян, борьбу вели 3,5 тысячи кандидатов.
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