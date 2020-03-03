Рошаль призвал наказывать распространителей паники вокруг коронавируса

"Внимательно слежу, что происходит. Только что получил письмо о том, что в Москве, оказывается, много тысяч зараженных, бегите в магазины, покупайте продукты, лекарства. Надо наказывать людей за организацию паники, нет этого ничего. Спокойно надо жить и спокойно работать", - сказал Рошаль журналистам.