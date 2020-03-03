Полковника ДНР Трапезникова выбрали главой администрации Элисты

Как сообщили РИА Новости в ведомстве, конкурсный отбор прошли четверо кандидатов, они и были представлены во вторник на выбор депутатам Элистинского городского собрания. По словам собеседника агентства, из 25 депутатов на заседании присутствовали 23 человека.