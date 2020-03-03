Полковника ДНР Трапезникова выбрали главой администрации Элисты

ВОЛГОГРАД, 3 мар – РИА Новости. Депутаты Элистинского городского собрания выбрали сити-менеджером Элисты полковника вооруженных сил ДНР Дмитрия Трапезникова, который исполнял обязанности главы администрации города, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Ранее сообщалось, что документы на замещение должности главы администрации Элисты подали пять человек, среди них и полковник вооруженных сил ДНР, исполняющий обязанности сити-менеджера Дмитрий Трапезников.
Как сообщили РИА Новости в ведомстве, конкурсный отбор прошли четверо кандидатов, они и были представлены во вторник на выбор депутатам Элистинского городского собрания. По словам собеседника агентства, из 25 депутатов на заседании присутствовали 23 человека.
"Главой администрации Элисты избрали Дмитрия Трапезникова, за его кандидатуру проголосовали 19 из 23 присутствующих депутатов", - сообщили РИА Новости в мэрии.
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