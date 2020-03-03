ГД поддержала проект об обжаловании штрафов водителям через госуслуги

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается разрешить россиянам в электронном виде обжаловать штрафы за нарушение ПДД через портал госуслуг

Авторами законопроекта стала группа депутатов фракции "Единая Россия".

"Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении, в случае фиксации этого административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, может быть также подана в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг", - говорится в проекте закона.

При этом отмечается, что направление жалобы непосредственно в суд в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг возможно при наличии технической возможности у суда принять жалобу в такой форме.