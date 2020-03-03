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2020-03-03T15:48+0300
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ГД поддержала проект об обжаловании штрафов водителям через госуслуги
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РИА Новости

ГД поддержала проект об обжаловании штрафов водителям через госуслуги

15:48 03.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКомплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения
Комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается разрешить россиянам в электронном виде обжаловать штрафы за нарушение ПДД через портал госуслуг.
Авторами законопроекта стала группа депутатов фракции "Единая Россия".
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"Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении, в случае фиксации этого административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, может быть также подана в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг", - говорится в проекте закона.
При этом отмечается, что направление жалобы непосредственно в суд в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг возможно при наличии технической возможности у суда принять жалобу в такой форме.
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Авторы подчеркивают, что проект подготовлен с целью упрощения порядка защиты прав лиц, привлеченных к административной ответственности на основании данных работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи.
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АвтоГосдума РФГосуслугиОбщество
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