"Яндекс.Такси" в Латвии работает в штатном режиме, заявили в компании

"Сервис работает в штатном режиме. В настоящее время "Яндекс.Такси" находится в процессе регистрации приложения в соответствии с новым законодательством Латвии", - прокомментировали в компании.

В пресс-службе также уточнили, что компания находится в контакте с властями страны по этому техническому вопросу и ожидает, "что они будут действовать в соответствии с интересами латвийских пользователей".

Ранее во вторник представитель автотранспортной дирекции Латвии сообщил, что дирекция решила заблокировать работу "Яндекс.Такси" и сайта taxi.yandex.lv в республике. По его словам, с 22 января сайты и мобильные приложения, с помощью которых можно заказать и оплатить пассажирские перевозки на легковом автомобиле, должны быть зарегистрированы в дирекции, "Яндекс" якобы этого не сделал, поэтому было принято решение заблокировать ее работу.