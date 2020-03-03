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Забег с препятствиями MOSCOW RACE пройдет 7 марта в парке "Кузьминки"
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РИА Новости

Забег с препятствиями MOSCOW RACE пройдет 7 марта в парке "Кузьминки"

15:43 03.03.2020 (обновлено: 15:48 03.03.2020)
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© Фото : предоставлено Федерацией спортивных забегов с препятствиямиЗабег с препятствиями MOSCOW RACE
Забег с препятствиями MOSCOW RACE
© Фото : предоставлено Федерацией спортивных забегов с препятствиями
МОСКВА, 3 мар - Федерация спортивных забегов с препятствиями. В 2020 году первый в сезоне забег с препятствиями MOSCOW RACE пройдет 7 марта в парке культуры и отдыха "Кузьминки". В данном мероприятии смогут принять участие дети всех возрастов от 3х лет, опытные спортсмены и новички.
В прошлом году организаторы Гонки Москвы успешно провели серию из 3 забегов на локациях города Москвы. Среди них: горно-лыжный комплекс "КАНТ", стадион Свиблово, Парк им.850-летия Москвы.
Гонка Москвы, состоявшаяся 1 декабря 2019, стала ключевой в партнерстве с фондом "Спорт для жизни", поскольку впервые в рамках данного мероприятия в нем приняли участие люди с нарушениями зрения. Это был Первый инклюзивный забег с препятствиями в России, забег, благодаря которому спортсмены с особенностями здоровья смогли проверить свои силы в новом виде спорта.
Дата и место проведения
В 2020 году в Москве MOSCOW RACE пройдет 7 марта на территории парка культуры и отдыха "Кузьминки". Официальное открытие мероприятия в 10:00
Почему Гонка Москвы – это интересно?
У большинства людей сложился стереотип, что гонки с препятствиями это всегда – высокий уровень физической подготовки, грязь, вода и сложности, с которыми не в состоянии справиться обычный человек. Но организаторы Гонки Москвы рушат подобные убеждения.
"Мы считаем правильным популяризировать молодой вид спорта для людей с любым уровнем подготовки, главное, - выбрать свой формат. Именно поэтому у нас их очень много и для каждого своя трасса. Гонка Москвы – это возможность всей семьей попробовать свои силы в забегах с препятствиями и познакомиться с миром OCR. Мы – за спорт доступный каждому!" - рассказывает руководитель Гонки Москвы, победитель Чемпионата Европы по гонкам с препятствиями 2019 года в Польше, Татьяна Саморокова.
Как принять участие
К участию в соревнованиях основной трассы допускаются лица, достигшие 18 лет.
Для участия в детском забеге допускаются юные атлеты, начиная с 3 лет.
Команда Moscow Race позаботилась о своих участниках и предлагает форматы участия для любого уровня подготовки: - Moscow Race KIDS (возрастные категории: 3-5, 6-8, 9-11, 12-13 лет); JUNIOR (14-17 лет); ELITE (для уверенных спортсменов); STANDARD; Парный забег (2 человека, один обязательно противоположного пола); Командный зачет (от 4 человек); OPEN – уникальный открытый формат участия для начинающих атлетов и новичков в OCR.
Отметим, что Moscow Race – гонка, которая официально является отборочным этапом на OCR European Championships, OCR World Championships и FISO OCR World Championships. Это прекрасная возможность для атлетов проявить себя, получить квалификацию и достойно выступить на соревнованиях мирового масштаба. Юные участники соревнований могут пополнить свои баллы в рамках детской лиги от Федерации спортивных забегов с препятствиями.
Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Гонки Москвы. В зависимости от категории участия и даты покупки цены на билеты варьируются.
Всем взрослым участникам, вне зависимости от своего уровня подготовки, необходимо получить медицинскую справку (только для взрослых и для категории участия "Юниор"), которая послужит допуском к забегу. На стойке регистрации в день забега иметь при себе: распечатанный билет, медицинскую справку, паспорт (можно копию), отказ от претензий заполняется на месте.
Для участия в детском забеге необходимо в день мероприятия на стойке регистрации предъявить свидетельство о рождении ребенка (копия), паспорт родителя, распечатанный билет, согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях, отказ от претензий.
Moscow Race ждет на своих забегах всей семьей!
Сайт компании.
Почта: mail@race.moscow
Тел.: 8 (495) 798-42-26
Материалы предоставлены Федерацией забегов с препятствиями.
https://fosr.ru/
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