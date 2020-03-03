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Лавров оценил возможность нового саммита в "нормандском формате"
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РИА Новости

Лавров оценил возможность нового саммита в "нормандском формате"

15:41 03.03.2020
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© МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Хельсинки
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Хельсинки
© МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Хельсинки
ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар - РИА Новости. Москве не нужны "саммиты ради саммитов" в нормандском формате, нужно выполнить предыдущие договоренности, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто.
По словам министра, участники "нормандского формата" - Франция и Германия - "по сути дела ничего не делают, чтобы убедить своих украинских партнеров выполнить то, о чем договорились на нормандском саммите в декабре прошлого года в Париже".
"Вместо этого они на передний план выдвигают как самоцель созыв еще одной встречи в верхах норманской четверки независимо от того, будет выполнена предыдущая договоренность или нет. Нам такие пустые саммиты ради саммита совершенно не нужны, и мы об этом нашим партнерам сказали", - заявил Лавров.
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Пекка Хаависто"Нормандская четверка"Сергей ЛавровФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
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