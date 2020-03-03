Лавров оценил возможность нового саммита в "нормандском формате"

По словам министра, участники "нормандского формата" - Франция и Германия - "по сути дела ничего не делают, чтобы убедить своих украинских партнеров выполнить то, о чем договорились на нормандском саммите в декабре прошлого года в Париже".

"Вместо этого они на передний план выдвигают как самоцель созыв еще одной встречи в верхах норманской четверки независимо от того, будет выполнена предыдущая договоренность или нет. Нам такие пустые саммиты ради саммита совершенно не нужны, и мы об этом нашим партнерам сказали", - заявил Лавров.