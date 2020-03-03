В Свердловской области пьяные подростки подрались в ТЦ с полицейскими

Как пояснил Горелых, вечером в воскресенье администратор кафе "Бургер Кинг" в торговом центре "Каменск Сити Молл" сообщил в дежурную часть ОВД, что группа несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения отказывается покидать кафе.

"В ходе пресечения административного правонарушения молодые люди оказали неповиновение представителям МВД, поэтому в установленном порядке были доставлены в райотдел несколько человек, самых активных из дебоширов. Разбирательство инцидента сотрудниками полиции продолжается, равно как и профилактическая работа с участниками конфликта", – уточнил он.