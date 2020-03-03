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Лавров отметил взаимодействие России и Финляндии в Арктике
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РИА Новости

Лавров отметил взаимодействие России и Финляндии в Арктике

15:35 03.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во время встречи в Хельсинки
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во время встречи в Хельсинки
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во время встречи в Хельсинки
ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров отметил взаимодействие Москвы и Хельсинки в многосторонних структурах в Арктике и на севере Европы.
"Отметили очень плотное взаимодействие в многосторонних форматах на севере Европы и в Арктике, в том числе в контексте начинающегося в будущем году председательства Российской Федерации в Арктическом совете, а Финляндии - в Совете Баренцева и Евроарктического региона", - заявил он по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто.
Министр добавил, что особое внимание стороны будут уделять природоохранным мероприятиям.
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Пекка ХаавистоАрктикаСергей ЛавровФинляндияЕвропаВ мире
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