Лавров отметил взаимодействие России и Финляндии в Арктике

ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров отметил взаимодействие Москвы и Хельсинки в многосторонних структурах в Арктике и на севере Европы.
"Отметили очень плотное взаимодействие в многосторонних форматах на севере Европы и в Арктике, в том числе в контексте начинающегося в будущем году председательства Российской Федерации в Арктическом совете, а Финляндии - в Совете Баренцева и Евроарктического региона", - заявил он по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто.
Министр добавил, что особое внимание стороны будут уделять природоохранным мероприятиям.