Лавров отметил взаимодействие России и Финляндии в Арктике

"Отметили очень плотное взаимодействие в многосторонних форматах на севере Европы и в Арктике, в том числе в контексте начинающегося в будущем году председательства Российской Федерации в Арктическом совете, а Финляндии - в Совете Баренцева и Евроарктического региона", - заявил он по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто.