США обратились в Совбез ООН для снятия санкций с "Талибана"

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Москва и Вашингтон уже ведут консультации в СБ ООН консультации по поводу снятия международных санкций с движения талибов, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента российского МИД Замир Кабулов.
В субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
"США уже обратились, наши коллеги в Нью-Йорке и мы здесь уже работаем, консультации на эту тему идут", - сказал Кабулов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", говоря о возможности снятия санкций с талибов.