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США обратились в Совбез ООН для снятия санкций с "Талибана"
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РИА Новости

США обратились в Совбез ООН для снятия санкций с "Талибана"

15:34 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинСпециальный представитель Президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
Специальный представитель Президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Москва и Вашингтон уже ведут консультации в СБ ООН консультации по поводу снятия международных санкций с движения талибов, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента российского МИД Замир Кабулов.
В субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
Президент США Дональд Трамп
29 февраля, 22:53
Трамп заявил, что вывод войск из Афганистана начнется незамедлительно
"США уже обратились, наши коллеги в Нью-Йорке и мы здесь уже работаем, консультации на эту тему идут", - сказал Кабулов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", говоря о возможности снятия санкций с талибов.
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Российская Федерация (Россия)Замир КабуловСовет Безопасности ООНТалибанСШАВ мире
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