Лавров прокомментировал предстоящие учения стран НАТО

"В планы НАТО не входит разрабатывать и осуществлять вместе с нами меры по деэскалации. К сожалению, это подтверждается и практическими действиями Североатлантического альянса, в первую очередь, Соединенных Штатов, которые начинают проводить крупнейшие за многие десятилетия учения, называемые Defender (Europe) 2020", - сказал Лавров

По данным Аналитического бюллетеня правительственного центра безопасности Польши учения Defender 2020 проводят для отработки переброски американских войск в Европу. Учения будут третьим по величине военным на европейском континенте со времен холодной войны. По данным бюллетеня, всего в маневрах примут участие в общей сложности 37 тысяч военнослужащих из Соединенных Штатов, а также стран-союзников и партнеров. В них примут участие силы, в частности, от сухопутных войск: командование дивизии, три бронетанковые бригады, бригада артиллерии, а также подразделения поддержки этих сил. Кроме того, будут участвовать также подразделения ВВС и морской пехоты США.