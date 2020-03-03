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Лавров прокомментировал предстоящие учения стран НАТО
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РИА Новости

Лавров прокомментировал предстоящие учения стран НАТО

15:34 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар - РИА Новости. Учения США и стран НАТО Defender 2020 указывают на то, что в планы альянса не входит укреплять с РФ меры деэскалации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В планы НАТО не входит разрабатывать и осуществлять вместе с нами меры по деэскалации. К сожалению, это подтверждается и практическими действиями Североатлантического альянса, в первую очередь, Соединенных Штатов, которые начинают проводить крупнейшие за многие десятилетия учения, называемые Defender (Europe) 2020", - сказал Лавров
По данным Аналитического бюллетеня правительственного центра безопасности Польши учения Defender 2020 проводят для отработки переброски американских войск в Европу. Учения будут третьим по величине военным на европейском континенте со времен холодной войны. По данным бюллетеня, всего в маневрах примут участие в общей сложности 37 тысяч военнослужащих из Соединенных Штатов, а также стран-союзников и партнеров. В них примут участие силы, в частности, от сухопутных войск: командование дивизии, три бронетанковые бригады, бригада артиллерии, а также подразделения поддержки этих сил. Кроме того, будут участвовать также подразделения ВВС и морской пехоты США.
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Российская Федерация (Россия)Сергей ЛавровНАТОПольшаЕвропаБезопасностьВ мире
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