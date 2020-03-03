Вернувшимся из стран с коронавирусом оформят больничные из дома

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор позволит вернувшимся с территорий, где зафиксирован коронавирус, оформить листки нетрудоспособности без посещения больницы, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинской организации лицам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в пределах 14 календарных дней с момента их возвращения", - указано в тексте постановления.
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