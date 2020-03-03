Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T20:20+0300
https://ria.ru/20200303/1567939691.html
Вернувшимся из стран с коронавирусом оформят больничные из дома
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1566128533_0:296:2853:1901_1036x0_80_0_0_73fe0ff289f304b40dd1763ac6746342.jpg
РИА Новости

Вернувшимся из стран с коронавирусом оформят больничные из дома

15:30 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
747
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Шереметьево
Пассажиры в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Пассажиры в аэропорту Шереметьево
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор позволит вернувшимся с территорий, где зафиксирован коронавирус, оформить листки нетрудоспособности без посещения больницы, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинской организации лицам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в пределах 14 календарных дней с момента их возвращения", - указано в тексте постановления.
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
2 марта, 16:06
Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
410000
Обсудить 0
Российская Федерация (Россия)Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Рекомендуем
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Девушка в медицинской маске на улице
Немецкий эксперт рассказала, как убить коронавирус
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
В Москве уточняют диагноз у контактировавших с заболевшим Covid-19
Туристы на склоне горно-туристического центра ПАО Газпром в Красной Поляне
Эксперты рассказали, куда поедут туристы на 8 Марта
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Коронавирусом заразились более двух тысяч человек в 18 странах ЕС
Самолет авиакомпании Аэрофлот
На рейсе Москва—Пекин нашли еще пассажира с подозрением на коронавирус
Тест на наличие коронавируса
Медики оценили состояние россиянина, заболевшего коронавирусом
В больнице
Общавшихся с заболевшим коронавирусом россиянином обследуют
Депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев
В Екатеринбурге депутат, вернувшийся из Италии, ушел на карантин
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова призвала россиян не верить фейкам о коронавирусе
Тест на выявление коронавируса
У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Ученые сообщили сроки начала применения вакцины от коронавируса
Прага
В Праге закрыли вуз из-за профессора, заразившегося коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46ЮНИСЕФ надеется на дальнейшее сотрудничество с Россией
06:44В Крыму снизили цены на отдых в предстоящем курортном сезоне
06:42Издатель сообщила, когда опубликуют обновленную Конституцию
06:39Сандерс выиграл праймериз в Юте, прогнозирует СМИ
06:32Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
06:29Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
05:24В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
05:19Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост
05:17Байден лидирует в штате Массачусетс, прогнозирует СМИ
Лента новостейМолния