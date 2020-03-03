В Киеве детям будут измерять температуру из-за коронавируса

КИЕВ, 3 мар - РИА Новости. Измерения температуры тела у детей во всех школах и детсадах Измерения температуры тела у детей во всех школах и детсадах Киева будут проводить каждое утро для недопущения распространения коронавирусной инфекции , такое поручение дал мэр украинской столицы Виталий Кличко

Во вторник замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил о первом случае заболевания коронавирусом нового 19 на Украине. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии.

"Я поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА (Киевской городской администрации – ред.) организовать измерения каждое утро температуры всем воспитанникам детских садов и ученикам столичных школ", - написал Кличко в Facebook

По его словам, в Киеве подготовлены базы в семи больницах для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус. Три из этих больниц предназначены для взрослых, еще три – для детей, одна – для беременных.