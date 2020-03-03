В Киеве детям будут измерять температуру из-за коронавируса

КИЕВ, 3 мар - РИА Новости. Измерения температуры тела у детей во всех школах и детсадах Киева будут проводить каждое утро для недопущения распространения коронавирусной инфекции, такое поручение дал мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Во вторник замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил о первом случае заболевания коронавирусом нового 19 на Украине. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии.
"Я поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА (Киевской городской администрации – ред.) организовать измерения каждое утро температуры всем воспитанникам детских садов и ученикам столичных школ", - написал Кличко в Facebook.
По его словам, в Киеве подготовлены базы в семи больницах для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус. Три из этих больниц предназначены для взрослых, еще три – для детей, одна – для беременных.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 8,7 тысячи, скончались более 120 человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса