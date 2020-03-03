Глава иранской скорой помощи заразился коронавирусом

ТЕГЕРАН, 3 мар – РИА Новости. Глава скорой помощи Ирана Пирхосейн Куливанд заразился коронавирусом, однако чувствует себя нормально, сообщила пресс-служба возглавляемого им ведомства.
"После заражения коронавирусом он проходит лечение, чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении на сайте ведомства, которое отмечает, что причин для беспокойства нет.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 8,7 тысячи, скончались более 120 человек.
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