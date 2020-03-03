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Глава иранской скорой помощи заразился коронавирусом
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РИА Новости

Глава иранской скорой помощи заразился коронавирусом

15:27 03.03.2020 (обновлено: 15:28 03.03.2020)
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© REUTERS / WANA NEWS AGENCYДезинфекция в Иране
Дезинфекция в Иране
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
Дезинфекция в Иране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 мар – РИА Новости. Глава скорой помощи Ирана Пирхосейн Куливанд заразился коронавирусом, однако чувствует себя нормально, сообщила пресс-служба возглавляемого им ведомства.
"После заражения коронавирусом он проходит лечение, чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении на сайте ведомства, которое отмечает, что причин для беспокойства нет.
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
2 марта, 16:06
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 8,7 тысячи, скончались более 120 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыКитайИранВ мире
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