Глава иранской скорой помощи заразился коронавирусом

ТЕГЕРАН, 3 мар – РИА Новости. Глава скорой помощи Глава скорой помощи Ирана Пирхосейн Куливанд заразился коронавирусом , однако чувствует себя нормально, сообщила пресс-служба возглавляемого им ведомства.

"После заражения коронавирусом он проходит лечение, чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении на сайте ведомства, которое отмечает, что причин для беспокойства нет.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.