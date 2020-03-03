Врач рассказала, помогает ли чеснок в борьбе с простудой

"Согласно ряду исследований, чеснок обладает противовирусным действием, но должной доказательной базы мы не имеем и рекомендовать его в качестве средства, способного предотвратить инфекционные заболевания, в частности ОРВИ и гриппа, не можем", — рассказала врач-инфекционист.

Иванова порекомендовала отказаться от чеснока людям с болезнями желудка, кишечника или почек. Она пояснила, что в рацион питания для повышения иммунитета нужно включить богатые витаминами продукты. Она также призвала вести здоровый образ жизни, регулярно заниматься физкультурой и высыпаться.