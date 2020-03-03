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Врач рассказала, помогает ли чеснок в борьбе с простудой
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РИА Новости

Врач рассказала, помогает ли чеснок в борьбе с простудой

16:04 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
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© AP Photo / Darko VojinovicЧеснок
Чеснок
© AP Photo / Darko Vojinovic
Чеснок. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Врач-инфекционист, заведующая консультативно-профилактическим отделением инфекционной клинической больницы №1 департамента здравоохранения Москвы Ирина Иванова в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказала, что польза чеснока в профилактике ОРВИ не доказана.
Она также пояснила, что чеснок не входит в перечень лекарственных растений, поэтому врачи не используют его в качестве лекарства.
При этом Иванова напомнила, что в чесноке содержатся биологически активные вещества фитонциды, которые обладают противовоспалительным действием и способны подавлять рост некоторых бактерий.
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"Согласно ряду исследований, чеснок обладает противовирусным действием, но должной доказательной базы мы не имеем и рекомендовать его в качестве средства, способного предотвратить инфекционные заболевания, в частности ОРВИ и гриппа, не можем", — рассказала врач-инфекционист.
Иванова порекомендовала отказаться от чеснока людям с болезнями желудка, кишечника или почек. Она пояснила, что в рацион питания для повышения иммунитета нужно включить богатые витаминами продукты. Она также призвала вести здоровый образ жизни, регулярно заниматься физкультурой и высыпаться.
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Россиянам рассказали, как правильно поддержать иммунитет
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Российская Федерация (Россия)ЧеснокОРВИбактерииЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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