В Латвии решили заблокировать "Яндекс.Такси"

РИГА, 3 мар – РИА Новости. Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
"Те, кто не зарегистрирован (в Дирекции автотранспорта - ред.), не могут предоставлять свои услуги в Латвии. Принято решение заблокировать работу приложения и сайта", - сказал представитель дирекции.
В автодирекции указали, что с 22 января сайты и мобильные приложения, с помощью которых можно заказать и оплатить пассажирские перевозки на легковом автомобиле, должны быть зарегистрированы в Автотранспортной дирекции, компания "Яндекс" якобы этого не сделала, поэтому было принято решение заблокировать ее работу. Дирекция попросила компании, предоставляющие услуги связи, заблокировать работу приложения и сайта.
В ведомстве добавили, что "Яндекс.Такси" сможет возобновить работу после регистрации в Автотранспортной дирекции.
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При этом корреспонденту РИА Новости удалось воспользоваться приложением "Яндекс.Такси", которое пока продолжает работу.
"Яндекс.Такси" является одним из самых популярных сервисов в Латвии в сфере пассажирских автоперевозок.