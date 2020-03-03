В Латвии решили заблокировать "Яндекс.Такси"

"Те, кто не зарегистрирован (в Дирекции автотранспорта - ред.), не могут предоставлять свои услуги в Латвии. Принято решение заблокировать работу приложения и сайта", - сказал представитель дирекции.

В автодирекции указали, что с 22 января сайты и мобильные приложения, с помощью которых можно заказать и оплатить пассажирские перевозки на легковом автомобиле, должны быть зарегистрированы в Автотранспортной дирекции, компания "Яндекс" якобы этого не сделала, поэтому было принято решение заблокировать ее работу. Дирекция попросила компании, предоставляющие услуги связи, заблокировать работу приложения и сайта.