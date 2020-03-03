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Лавров заявил о безальтернативности Минских соглашений
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РИА Новости

Лавров заявил о безальтернативности Минских соглашений

15:25 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
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© МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Хельсинки
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Хельсинки
© МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Хельсинки
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя недавние заявления своего украинского коллеги Вадима Пристайко о возможности пересмотра минских соглашений, подчеркнул, что эти договоренности "безальтернативны".
Глава МИД Украины Вадим Пристайко ранее заявил, что Киеву стоит начать поиски альтернативы минским переговорам, если в 2020 году на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса не пройдут местные выборы или затянется процесс разведения войск.
"Минские договоренности безальтернативны, и сегодня на переговорах мы это подтвердили", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.
"Я направил уже не первое обращение министрам иностранных дел Германии и Франции как участникам Нормандского формата с призывом не пропускать без реакции подобные провокационные заявления официальных лиц в Киеве, но к сожалению, пока наши партнеры по Нормандскому формату бездействуют в этом смысле", - добавил российский министр.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
1820002
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Российская Федерация (Россия)Минские соглашенияПекка ХаавистоСитуация в ДНР и ЛНРВадим ПристайкоДонбассСергей ЛавровМИД УкраиныМИД ФинляндииВ мире
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