Лавров заявил о безальтернативности Минских соглашений

Глава МИД Украины Вадим Пристайко ранее заявил, что Киеву стоит начать поиски альтернативы минским переговорам, если в 2020 году на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса не пройдут местные выборы или затянется процесс разведения войск.

"Я направил уже не первое обращение министрам иностранных дел Германии и Франции как участникам Нормандского формата с призывом не пропускать без реакции подобные провокационные заявления официальных лиц в Киеве, но к сожалению, пока наши партнеры по Нормандскому формату бездействуют в этом смысле", - добавил российский министр.